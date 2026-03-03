Cipolletti: los delataron por tenencia de armas y descubrieron una plantación de marihuana

La Policía de Río Negro realizó un operativo en el barrio Anai Mapu y encontró tres plantas de cannabis sativa de más un metro de altura. También se secuestró un cartucho calibre 22.

Un allanamiento que tuvo lugar este lunes al mediodía en el barrio Anai Mapu de Cipolletti , terminó con el secuestro de tres plantas de marihuana y el inicio de una causa federal por infracción a la ley 23.737 . El procedimiento originado en el marco de una causa por abuso de arma , culminó con el secuestro de un cartucho calibre 22 .

El operativo estuvo encabezado por el personal de la Comisaría 45° con la colaboración del Grupo COER y la Unidad 68° . El allanamiento notificó a una mujer que se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento y se trasladó a un hombre a la dependencia policial.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Chimpay , donde los uniformados asistieron para llevar adelante un allanamiento en el marco de una causa por abuso de arma . En el lugar se encontraron tres plantas de cannabis sativa , con un metro de altura cada una, por lo que se dio inmediata intervención al fiscal federal de turno.

Durante el procedimiento, se descubrieron tres plantas de marihuana y un cartucho calibre 22.

Durante el procedimiento, se encontraron tres plantas de marihuana

La autoridad judicial dispuso el secuestro de las plantas y el inicio de actuaciones por presunta infracción a la normativa vigente en materia de estupefacientes. En ese mismo domicilio, también se secuestró un cartucho calibre 22, el elemento que originó la diligencia.

Una mujer fue notificada por la investigación relacionada con la tenencia de las plantas, mientras que un hombre fue trasladado a la Comisaría y quedó formalmente notificado por la causa de abuso de arma.

El segundo procedimiento se concretó en otra vivienda de calle Chichinales, aunque en ese caso el resultado fue negativo y no se registró el secuestro de ningún tipo de elemento. De esta manera, la intervención policial permitió avanzar en la investigación por la causa de abuso de fuego y en la causa federal por la presencia de plantas de marihuana en el patio de la vivienda allanada.

Otro caso en el Anai Mapu

Este fin de semana, policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti que investigaban un hecho de abuso de armas allanaron cuatro viviendas de ese sector y secuestraron elementos vinculados a la causa, pero además encontraron marihuana, cocaína, dinero en billetes de distinta denominación que han presumir que es producto de la venta de drogas, y una moto robada en Neuquén.

Fuentes de la fuerza rionegrina informaron que en uno de los domicilios encontraron una moto tipo enduro que, tras chequear los datos de dominio, determinaron que desde el 23 de enero último tenía pedido de secuestro de la Policía de la provincia del Neuquén, donde fue denunciada como robada.

El operativo también dio como resultado el secuestro de 54 balas de 9 milímetros y una caja vacía de municiones calibre 22. En el mismo lugar encontraron un envoltorio con una sustancia blanca que totalizó 184,5 gramos.