Secuestraron cogollos, plantas de marihuana y un revólver calibre 32 en Cipolletti

Policías de la Comisaría 45 allanaron una casa del barrio 10 de Febrero y secuestraron las drogas y el arma, que tenía cuatro balas.

Personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti realizó un allanamiento en una vivienda del asentamiento 10 de Febrero , situado al lado, donde secuestraron un arma de fuego con balas, cogollos de marihuana y plantines de la misma especie.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este lunes correspondiente a una investigación por “violación de domicilio, daños y amenazas calificadas”.

El despliegue de los uniformados se inició minutos después de las 9 y contó con la presencia de los moradores del lugar, destacaron fuentes de la fuerza provincial.

Drogas 10 de Febrero arma.jpg

Durante la requisa, los efectivos hallaron un arma revólver calibre 32 con cuatro cartuchos en su tambor, además de una sustancia vegetal, tres ejemplares con características similares a la planta de cannabis sativa.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma y la imputación de uno de los residentes, mientras que desde la Fiscalía Federal de General Roca se ordenó el inicio de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Arrebatador detenido

Un hombre de 24 años fue detenido como presunto autor del robo de la mochila a una joven en inmediaciones de las calles 95 y el Zorzal, a pocos metros de un conocido supermercado de la zona noroeste de General Roca. La víctima aportó detalles precisos sobre el sospechoso, lo que permitió la rápida actuación policial, destacaron fuentes de la fuerza.

Arrebatador detenido Roca

Con esos datos, móviles de la Comisaría 21º realizaron recorridas de prevención y localizaron al hombre sospechoso sobre el puente del canal de riego seco, en la intersección de calles 99 y 443. Pero además tras un rastrillaje en los alrededores, recuperaron la mochila y las pertenencias sustraídas a la chica.

La denuncia formal fue realizada por la madre de la damnificada, y la Fiscalía en turno dispuso la apertura de un legajo de investigación por robo en flagrancia, con intervención del Gabinete de Criminalística.

Investigaban un robo y secuestraron drogas y una bici robada

Durante la mañana del sábado, personal del Destacamento Especial 128° de Ferri, junto a efectivos de la Comisaría 32° y del grupo especial COER, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle La Esmeralda al 3000 de Cipolletti, en el marco de una investigación por un hecho de robo, con intervención del Ministerio Público Fiscal local.

Bici robada recuperada

La diligencia se inició alrededor de las 8:40 y, si bien no se hallaron los elementos buscados en relación a la causa principal, el personal interviniente encontró una bicicleta marca Venzo rodado 29 que registraba pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido días atrás. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso el secuestro del rodado y la notificación de los moradores por el delito de encubrimiento.

Además, en el patio de la vivienda, los uniformados detectaron quince almácigos con características similares a la planta de cannabis sativa. Por disposición del área especializada del Ministerio Público de General Roca, se procedió al secuestro de los plantines y a la imputación de los involucrados en el marco de la Ley 23.737 sobre estupefacientes.