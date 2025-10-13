Alerta por viento fuerte y lluvias en Cipolletti: cuándo y dónde serán las ráfagas máximas

Cipolletti y una parte importante de Río Negro está bajo alerta amarilla. Por viento fuerte o lluvias y posibles nevadas, según la zona.

Los pronósticos confirman que los próximos días estarán marcados por condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la provincia del Neuquén y en gran parte de Río Negro, incluido Cipolletti. Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se prevé la presencia de fuertes vientos en la mayoría del territorio, mientras que en la zona cordillerana el principal factor climático será la lluvia, acompañada de algunas nevadas débiles.

La síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) ya lo menciona de manera general, con una corriente de aire del sudoeste, ascenso de la temperatura, viento e inestabilidad en la región. Hacia la cordillera, lluvias y nevadas débiles.

En Cipolletti y Neuquén capital y alrededores, las ráfagas máximas pueden rondar los 70 kilómetros por hora e incluso superarlas. En efecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el miércoles por la tarde pueden llegar a los 87 km/h.

alerta amarilla miércoles

Es más, para ese día lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en la zona de Alto Valle Oeste, desde Allen a Cipolletti y de ahí al norte hasta Catriel. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local", señala en su Sistema de Alerta Temprana.

Recomendaciones por viento fuerte

En este contexto, el SMN recuerda las recomendaciones a seguir cuando hay alerta amarilla por viento:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

pronóstico SMN miercoles

Se suma una alerta amarilla por lluvia

En tanto, para la Cordillera, el SMN anticipa un alerta nivel amarillo por lluvias, el día miércoles."El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", señala el SMN.

Alerta por lluvias y nevadas.

Estas condiciones se extienden al martes por la noche y hasta el miércoles por la mañana. En estos casos, es recomendable evitar actividades al aire libre; no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; y mantenerse informado por las autoridades.

También se solicita tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Yendo al mapa de la provincia de Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pinta de amarillo del eje central hacia la Cordillera, ya sea por viento fuerte o por lluvias.