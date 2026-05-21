Más de 500 opciones para elegir qué estudiar: llega la Expo Vocacional a Cipolletti
La ciudad se prepara para una nueva edición del evento educativo más importante de la región, con entrada libre y gratuita para todos.
Cipolletti vuelve a convertirse en el epicentro de la orientación educativa y vocacional del Alto Valle. Del 2 al 3 de junio, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), ubicado en calle Fernández Oro 57, abrirá sus puertas para recibir a miles de jóvenes, familias y público en general en el marco de una nueva edición de la Expo Vocacional, uno de los eventos educativos más relevantes de la región.
Bajo el lema "Conocer para Elegir", la Expo se consolida como un espacio de encuentro e información para todos aquellos que se encuentran en el proceso de definir su futuro académico o laboral. El evento se desarrollará de 8 a 18 horas durante ambas jornadas, con entrada libre y gratuita.
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Esta edición promete ser la más completa de su historia. Se presentarán más de 500 propuestas educativas que abarcan carreras de grado, posgrado, tecnicaturas y oficios, representando tanto a instituciones públicas como privadas de toda la región patagónica.
La amplitud de la oferta permitirá que cada joven pueda explorar opciones concretas, comparar posibilidades y acceder a información de primera mano directamente de los representantes de cada institución. Una oportunidad única para reducir la incertidumbre que genera el fin de la etapa escolar.
Charlas, talleres y referentes de distintas áreas
Uno de los atractivos centrales de esta edición será el ciclo de 16 charlas y entrevistas sobre proyectos de vida, protagonizadas por profesionales de sectores tan variados como el deporte, la medicina, la psicología, la economía, los medios de comunicación y el ámbito energético y petrolero, entre otros.
Además, se dictarán talleres de Orientación Vocacional diseñados para acompañar a los jóvenes en el proceso de autoconocimiento y toma de decisiones. Estas actividades complementan la propuesta institucional y otorgan herramientas prácticas para enfrentar una de las elecciones más importantes de la vida.
Salud, prevención y educación integral
La Expo Vocacional excede lo estrictamente académico. La concejal municipal y directora de Niñez y Adolescencia, Adriana Dietrich, confirmó la participación de organismos clave de la ciudad. El Departamento de Enfermería del Hospital Pedro Moguillansky realizará prácticas de RCP, testeos de HIV y Sífilis para mayores de 13 años, y actividades de Educación Sexual Integral.
También estará presente el Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA), dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro. Una señal clara de que el evento entiende al joven de manera integral, más allá del aula.
La Expo Vocacional es organizada por la Municipalidad de Cipolletti con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Su creciente relevancia le valió la declaración de Interés Municipal, reconocimiento que subraya el impacto concreto que genera en la comunidad año tras año.
Se espera la participación de más de 3.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas de Cipolletti y del Alto Valle. Sin embargo, la convocatoria es abierta para todo el público: no hace falta ser estudiante secundario para asistir.
Una herramienta clave en un contexto de expansión regional
En un escenario donde la región patagónica continúa creciendo en materia de formación, tecnología e industria, contar con un espacio que centralice y visibilice la oferta educativa disponible resulta estratégico. La Expo Vocacional cumple esa función con rigor y vocación de servicio público.
Para muchos jóvenes, la elección de qué estudiar o hacia dónde orientar su futuro laboral puede ser abrumadora. Este evento les ofrece un punto de partida concreto: información, contacto directo con instituciones y la posibilidad de escuchar experiencias reales de profesionales en ejercicio.
Más información: quienes deseen realizar consultas o sumarse a la propuesta pueden escribir a [email protected].
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