Destruyeron un Punto Limpio en Parque Norte y buscan imágenes para identificar a los responsables

Un incendio en la madrugada consumió por completo el contenedor de reciclaje. Sospechan que fue intencional y analizan cámaras para esclarecer el hecho.

Un incendio destruyó por completo uno de los Puntos Limpios instalados en Cipolletti , en el sector de Parque Norte . El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada , en una franja horaria donde la circulación de personas es escasa, lo que habría facilitado la acción.

Las llamas consumieron la estructura destinada a la separación de residuos reciclables, dejando pérdidas totales en un espacio que formaba parte de la renovación del sistema de reciclaje urbano impulsado por el Municipio.

El foco ígneo demandó la intervención de personal de Bomberos , que trabajó en el lugar para controlar la situación, aunque no pudo evitar que el contenedor quedara completamente destruido.

E.C.P PARQUE NORTE (1) El punto de reciclado, había sido colocado en agosto de 2025. Estefania Petrella

Sospechas de intencionalidad

Desde el Ejecutivo local no descartan que el incendio haya sido provocado. La hipótesis principal apunta a un acto vandálico, en línea con otros episodios de daño registrados en espacios públicos.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, confirmó a LM Cipolletti que el hecho generó alarma dentro del área. “Esto pasó a las tres y media de la madrugada. Me avisaron los bomberos en ese momento. Todavía no se sabe mucho”, explicó.

En ese sentido, el funcionario reconoció que existía preocupación previa por posibles ataques: “Siempre tuve el temor de que iba a pasar algo así, porque hay gente que anda dando vueltas haciendo daño. Es un lugar medio desolado de noche, sin mucho movimiento, y se presta para este tipo de situaciones”.

Cámaras fotomultas 6.jpg El municipio busca registros de cámaras de seguridad en la zona para avanzar en la identificación y denuncia cirrespndiente.

Búsqueda de cámaras

Ante este escenario, el Municipio inició gestiones para relevar cámaras de seguridad en la zona que permitan reconstruir lo ocurrido. El objetivo es identificar a los responsables y avanzar con la denuncia correspondiente.

“Estamos viendo si podemos encontrar alguna cámara o algo que nos permita detectar qué pasó”, indicó Artero. Además, remarcó la importancia de esclarecer el hecho: “Vamos a tomar acciones para que el resto sepa que nos preocupamos por sumar, y esto claramente nos resta”.

La posibilidad de contar con registros fílmicos será clave para determinar si se trató efectivamente de un incendio intencional y quiénes estuvieron involucrados.

ECP PARQUE NORTE Por las noches, el Parque Norte cuenta con poca circulación de personas, sumado a la falta de mayor iluminación en sectores del predio. Estefania Petrella

Un sistema nuevo que ya sufrió daños

El Punto Limpio afectado no llevaba ni un año en funcionamiento. Formaba parte de una estrategia integral de modernización del sistema de reciclaje en la ciudad, que incluyó la instalación de nuevos contenedores para reemplazar antiguos botelleros y campanas que solían desbordarse.

Estos espacios fueron diseñados para mejorar la separación de residuos en origen y evitar focos de contaminación en la vía pública. Sin embargo, el incendio representa un golpe a esa política ambiental que busca consolidarse en distintos barrios.

Reposición y continuidad del plan

Pese al daño ocasionado, desde el Municipio aseguraron que el plan de instalación de Puntos Limpios continuará. De hecho, ya se avanzó en la reposición del contenedor afectado.

“Nosotros ya teníamos otros puntos preparados para colocar en distintos sectores. Fuimos a buscar uno de esos y lo reubicamos para reemplazar el que se quemó”, explicó Artero.

Además, señaló que el objetivo es seguir ampliando la red en la ciudad: “Venimos trabajando para poner varios puntos más, así que esto no nos va a frenar”.