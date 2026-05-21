Feria, emprendedores y sabores locales: el plan que prepara Cipolletti para el 25 de Mayo

La Feria de la Economía Social tendrá dos ediciones especiales este fin de semana con artesanos, gastronomía y productos regionales.

La primera jornada se realizará el domingo 24 de mayo en la Plaza San Martín. Foto: Archivo.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana patrio con propuestas para toda la familia. La Feria de la Economía Social tendrá dos ediciones especiales este domingo y lunes feriado , con emprendedores, artesanos y productores locales que volverán a llenar de color y movimiento distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa reunirá decenas de puestos con productos elaborados por manos cipoleñas y promete convertirse en uno de los atractivos del fin de semana largo.

La primera jornada se realizará el domingo 24 de mayo en la Plaza San Martín , ubicada en Roca y Miguel Muñoz, de 16 a 20.

En tanto, el lunes 25 de mayo, en el marco de los festejos por el Día de la Patria, la feria se trasladará al espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti, sobre Fernández Oro 57, de 15 a 19.

Qué se podrá encontrar

La Feria de la Economía Social ofrece una amplia variedad de propuestas locales que incluyen alimentos caseros, textiles, artesanías, plantas, cosmética natural y mucho más.

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El espacio fue pensado para que emprendedores, artesanos y productores de la ciudad puedan mostrar y vender sus productos, fortaleciendo el trabajo independiente y el consumo local.

Un paseo ideal para el feriado

Además de las compras, las jornadas se perfilan como una alternativa para disfrutar al aire libre durante el fin de semana largo patrio.

Desde el Municipio destacaron que estas ediciones especiales buscarán acompañar las celebraciones del 25 de Mayo y generar un espacio de encuentro para vecinos y turistas.