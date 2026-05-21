Intentó robar frente a un supermercado en Cipolletti y terminó detenido por los vecinos

El sujeto tenía tobillera electrónica y fue retenido por vecinos en plena calle hasta la llegada de la Policía.

Un intento de robo en Cipolletti terminó con un hombre detenido este miércoles al mediodía , luego de que intentara llevarse una bicicleta que había sido dejada sin medidas de seguridad frente a un comercio .

El episodio ocurrió sobre calle Mengelle , entre Alberti y Juan José Paso, en inmediaciones de un supermercado , y generó momentos de tensión entre quienes circulaban por la zona.

Según informaron desde la Unidad 32 , el sospechoso, de 36 años , aprovechó un descuido de la propietaria de una bicicleta todoterreno rodado 29, que había ingresado a un kiosco cercano.

Sin embargo, su accionar fue advertido por personas que estaban en el lugar, quienes lograron reducirlo antes de que escapara y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Tenía un dispositivo de monitoreo electrónico

Uno de los datos que más llamó la atención de los efectivos fue que el hombre llevaba colocado un dispositivo electrónico de monitoreo al momento del hecho.

detenido frente al supermercado

Tras ser aprehendido, fue trasladado a la Unidad 32 de Cipolletti, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Qué decidió la Fiscalía

La Fiscalía de turno dispuso la detención del sospechoso por el delito de tentativa de hurto y quedó a la espera de la formulación de cargos.

Insólito: ladrón entró a robar una casa, pero se quedó dormido

Un joven de 21 años de edad que fue detenido en el interior de una casa a la que había entrado a robar fue condenado a prisión efectiva por su prontuario delictivo, ya fue puesto tras las rejas.

Lo particular del incidente es que el ladrón, fue atrapado por la Policía en el interior del inmueble luego de que la dueña lo encontrara durmiendo.

El hecho ocurrió el 23 de enero de este año alrededor de las 5:30 de la madrugada en un domicilio ubicado en la calle Los Caranchos, en la zona del barrio Anai Mapu de Cipolletti.

La acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal indica que el intruso se metió al garaje de la casa y se apoderó de documentos personales y distintas tarjetas bancarias, junto con un rollo de manguera de luz, dos de alambre, una tenaza y una bomba de agua, entre otras cosas.

Pero se presume que el sueño lo derrotó, porque se quedó dormido. Pocas horas después la dueña se levantó y fue a sacar el auto, y se encontró con el desconocido acostado en la cochera. Inmediatamente llamó a Policía, por lo que efectivos de la Comisaría 45 concurrieron al lugar y lo encontraron descansando con el botín que pensaba llevarse, por lo que tras sacarlo de la modorra, lo llevaron preso.