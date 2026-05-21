Un tiroteo desató un megaoperativo policial: hubo allanamientos, droga y tres detenidos

Un joven fue baleado cerca de una escuela y hubo tres detenidos tras un amplio despliegue policial. Secuestraron cartuchos y proyectiles de distintos calibres.

Efectivos de la Comisaría 38° llevaron a cabo el operativo en el lugar. Foto: Gentileza.

Un violento episodio ocurrido en Viedma terminó con un importante despliegue policial, tres detenidos y múltiples allanamientos que revelaron mucho más que un simple tiroteo .

El hecho se registró cerca del mediodía en el barrio Mi Bandera , donde vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego que generaron momentos de extrema tensión en la zona.

Cuando los efectivos de la Comisaría 38° llegaron al lugar encontraron a un joven herido de bala en una pierna, muy cerca de una institución educativa.

Mientras era asistido, la Policía preservó la escena y comenzó rápidamente a reunir testimonios para reconstruir lo ocurrido e identificar a los involucrados.

Dos sospechosos demorados y allanamientos clave

En las primeras actuaciones fueron demoradas dos personas señaladas por testigos, dato que permitió avanzar con la investigación y solicitar allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Los procedimientos tuvieron resultados positivos: secuestraron cartuchos y proyectiles de distintos calibres, vainas servidas, teléfonos celulares y prendas de vestir que ahora serán peritadas.

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Además, se confirmó que durante uno de los operativos fue detenido un tercer sospechoso.

El hallazgo que complicó aún más la causa

El operativo sumó otro dato inesperado cuando intervino personal de Toxicomanía tras encontrar marihuana fraccionada y elementos vinculados al narcomenudeo.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron el rápido accionar policial y el trabajo coordinado que permitió avanzar en pocas horas con medidas concretas para esclarecer el hecho.

La investigación sigue abierta

Ahora los investigadores buscan determinar cuál fue el origen del conflicto y si existen más personas involucradas en el tiroteo que conmocionó al barrio.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.