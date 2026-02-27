Río Negro ampliará la cárcel de Viedma: más capacidad para los condenados por delitos sexuales

La obra sumará un nuevo pabellón con una capacidad para 36 internos. Tendrá una demanda superior a los $550 millones.

El Gobierno de Río Negro formalizó el contrato para ampliar el Complejo Penal Provincial 1 de Viedma. La intervención permitirá incrementar la capacidad operativa del establecimiento y dotar al Servicio Penitenciario de un espacio específico para internos condenados por delitos sexuales .

La obra sumará un nuevo pabellón para ofensores sexuales , con capacidad para 36 internos y una inversión superior a los $550 millones . El objetivo es fortalecer la infraestructura penitenciaria y responder a la demanda creciente de este tipo de alojamiento diferenciado dentro del penal.

El mandatario provincial explicó que el nuevo sector estará destinado al “alojamiento de los ofensores sexuales , quienes por ciertas medidas de seguridad deben estar aislados en pabellones distintos al resto de los presos”. Agregó que se trata de “una obra que tiene que ver fundamentalmente con ese concepto y esta necesidad que tiene el Servicio Penitenciario Provincial ”.

El proyecto contempla una superficie cubierta de 240 metros cuadrados y podrá albergar a 36 personas privadas de la libertad. El diseño prevé una estructura modular de planta rectangular, pensada para futuras adaptaciones de acuerdo con los requerimientos del sistema.

Una estructura pensada para futuras modificaciones

La ampliación incluirá un bloque de servicios de apoyo ubicado en la zona posterior de la unidad. Allí se instalarán una oficina, cuatro duchas individuales y un baño equipado, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y habitabilidad.

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, señaló que “el delito de ofensores sexuales está creciendo y debemos darle una solución a ese tema. La obra en Viedma, como así próximamente se hará lo mismo en Cipolletti, va a cubrir las necesidades que tenemos”

“Es una obra muy importante que va a satisfacer las necesidades que tiene el servicio penitenciario con este tipo de delitos”. Con esta iniciativa, la Provincia busca consolidar mejoras estructurales en sus establecimientos y reforzar la organización interna del sistema carcelario” concluyó Jara.