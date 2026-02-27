Investigan un caso de grooming en el Alto Valle: hubo allanamientos y secuestro de celulares

La mamá de una adolescente denunció ante el Ministerio Público Fiscal un caso de grooming hacia su hija que era amenazada con la difusión de imágenes intimas.

El grooming, una actividad que crece y amaneza a niños, niñas y adolescentes.

Un presunto caso de grooming encendió las alarmas en el Alto Valle de Río Negro, tras la denuncia realizada por la madre de una adolescente. La fiscalía descentralizada de Villa Regina inició una investigación que ya derivó en una serie de allanamientos y en el secuestro de dispositivos electrónicos clave para avanzar en la causa.

El expediente se activó a partir del testimonio de la familia de la víctima, lo que permitió a la División Judicial e Investigaciones de Villa Regina comenzar con las tareas de campo. A través de entrevistas y datos aportados por el Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ), se logró identificar domicilios vinculados a menores de edad y a una persona mayor que estaría implicada en la maniobra investigada .

Con esa información, la fiscalía solicitó autorización al juez de Garantías de turno para concretar tres allanamientos simultáneos. En los operativos, efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos digitales que ahora serán sometidos a peritajes por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la urgencia de las medidas adoptadas. “La naturaleza de los hechos investigados requiere la adopción inmediata de acciones para identificar a los intervinientes, hacer cesar la conducta y asegurar los elementos de prueba”, indicaron al fundamentar los procedimientos.

policía villa regina En Villa Regina, avanzaron en tres allanamientos en simultáneo para secuestrar dispositivos electrónicos relacionados con la denuncia de grooming. Archivo

Una situación de vulnerabilidad y amenazas

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la adolescente. Según se desprende de la investigación, la víctima habría sido sometida a exigencias económicas bajo la amenaza de difusión de imágenes íntimas.

Este tipo de extorsión digital, cada vez más frecuente, genera un fuerte impacto psicológico y social. Desde la fiscalía advirtieron que la eventual divulgación de ese material no solo afecta de manera inmediata, sino que puede tener consecuencias a largo plazo.

“El daño puede propagarse de manera inmediata, masiva e incontrolable a través de redes sociales y servicios de mensajería, tornando prácticamente imposible su eliminación definitiva”, señalaron.

Además, se indicó que la posible participación de menores de edad en la maniobra no impide la realización de las medidas judiciales, ya que el objetivo principal es asegurar pruebas y esclarecer los hechos.

Teléfono Grooming La adolescente era amenazada con la difusión de imágenes íntimas si no cumplía con un pago económico. Ilustración

Qué es el grooming y por qué preocupa

El grooming es un delito tipificado en Argentina desde 2013. Consiste en el acoso sexual de una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente a través de medios digitales, como redes sociales, aplicaciones de mensajería o videojuegos en línea.

Según establece la Ley N° 27.590, conocida como “Mica Ortega”, este tipo de conducta implica el contacto deliberado con fines de vulnerar la integridad sexual de la víctima. En muchos casos, el agresor utiliza identidades falsas o construye un vínculo de confianza que dificulta detectar la situación en sus primeras etapas.

Aunque se desarrolla en entornos virtuales, el daño es concreto y profundo. Puede derivar en múltiples delitos asociados, como la obtención y difusión de material de abuso sexual infantil o incluso en encuentros presenciales con fines de abuso físico.

El Código Penal prevé penas de entre 6 meses y 4 años de prisión para quienes cometan grooming, aunque especialistas advierten que muchas situaciones no llegan a denunciarse, lo que agrava el problema.

grooming Los casos de grooming avanzan entre niños, niñas y adolescentes. Ilustración

Riesgos digitales y prevención

El avance de la tecnología y la masificación del uso de dispositivos móviles entre niños y adolescentes generaron nuevos escenarios de socialización, pero también abrieron la puerta a riesgos complejos.

Las autoridades remarcan que el grooming no siempre proviene de desconocidos. En algunos casos, los agresores pueden ser personas del entorno cercano, lo que incrementa la dificultad para identificar la situación.

Frente a este panorama, organismos nacionales e internacionales insisten en la necesidad de fortalecer la prevención. Entre las principales recomendaciones se destacan el acompañamiento adulto en el uso de redes sociales, el diálogo abierto sobre los riesgos digitales y la supervisión de las interacciones en línea.

Ministerio Público Fiscal El Ministerio Público Fiscal avanzará en una capacitación a fin de marzo para los operadores judiciales. Archivo

En Río Negro, el Ministerio Público impulsa charlas en escuelas destinadas a docentes y estudiantes para generar conciencia sobre esta problemática. Además, se anunció una capacitación virtual para el 31 de marzo dirigida a operadores judiciales, con el objetivo de actualizar herramientas para abordar delitos vinculados al grooming y al abuso sexual infantil en entornos digitales.

El caso de Villa Regina vuelve a poner en agenda una problemática que crece en paralelo al uso de la tecnología. El grooming, muchas veces silencioso y difícil de detectar, afecta a adolescentes en una etapa clave de desarrollo.

La investigación continúa en curso y será clave el análisis de los dispositivos secuestrados para determinar responsabilidades.