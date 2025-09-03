Atraparon a un prófugo buscado por delitos relacionados al abuso sexual infantil: andaba cerca de una escuela

Un hombre con pedido de captura vigente desde el año pasado fue arrestado este miércoles. La Policía Federal lo localizó tras varios días de seguimiento.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió detener en General Roca a un hombre mayor de edad que permanecía prófugo de la Justicia provincial desde 2024 . La orden de captura había sido emitida por causas relacionadas con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La División Unidad Operativa Federal de Roca tomó conocimiento del pedido judicial y comenzó a desplegar tareas de investigación en distintos sectores de la ciudad . Los agentes recopilaron información sobre domicilios denunciados como vinculados al sospechoso, ubicados en los barrios Noroeste y Nuevo. Las pesquisas se extendieron durante varios días y permitieron establecer los posibles movimientos del individuo.

En la mañana de este miércoles, los efectivos lo localizaron en inmediaciones de la Escuela Primaria N° 357, en el sector de barrio Nuevo. La detención se concretó sobre la calle Las Tortolitas, entre El Halcón y El Churrinche. El hombre fue sorprendido en la vía pública y reducido por los agentes , quienes concretaron el arresto sin que se registraran incidentes.

Luego de la aprehensión, el detenido fue trasladado a la sede de la Policía Federal Argentina, ubicada en Córdoba 1774 de General Roca. Allí quedó alojado mientras se cumplen las actuaciones correspondientes. El procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 8, a cargo de la doctora Jessica González, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro.

policia federal roca detenido

La detención fue realizada por personal de la División Unidad Operativa Federal General Roca, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. El procedimiento se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece el seguimiento de personas con pedido de captura vigente y su puesta a disposición de los magistrados competentes.

Grooming en Cipolletti

Los casos de hombres mayores contra la integridad sexual de los menores se multiplican. Días atrás, un joven de 19 años fue detenido en Cipolletti acusado de grooming en el marco de una causa que instruye la Justicia de Quilmes. Según la denuncia, el muchacho habría utilizado la plataforma Roblox para hacerse pasar por menor y entablar una conversación con un niño de 9 años.

En ese intercambio, le habría pedido que le enviara fotos íntimas a cambio de créditos del juego conocidos como Robux. Como la aplicación no permite enviar imágenes, según el testimonio que dio días después la madre, el sujeto pudo contactarse con el niño a través de Whatsapp. Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares, entre otros dispositivos.

El niño contó a su familia lo ocurrido y sus padres realizaron la denuncia. A partir de un rastreo de IP, los investigadores llegaron hasta un domicilio de la calle Castelli, en Cipolletti.

Con esa información, la jueza de Garantías María Agustina Bagniole ordenó un allanamiento a pedido de la Justicia de Quilmes. El procedimiento se realizó por la noche con participación de la Policía de Río Negro, el COER Cipolletti, Policía Federal y efectivos especializados en delitos tecnológicos.

Además de la detención, se secuestraron notebooks, celulares, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos. Todo fue trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes.