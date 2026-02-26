Dramático accidente en la Ruta 151: un auto cayó al canal y una camioneta quedó colgando

El siniestro se registró esta tarde tras una mala maniobra en el ingreso por calle Santa Cruz. Cuerpo de Seguridad Vial y efectivos de la Unidad 32 de Cipolletti trabajan en el lugar.

El choque fue protagonizado por un auto marca Ford y una VW Saveiro. Foto: Gentileza.

Una escena que pudo haber terminado en tragedia se vivió este jueves en la Ruta 151 , a la altura del ingreso a calle Santa Cruz, cuando dos vehículos protagonizaron un fuerte incidente vial y terminaron dentro de un canal de riego .

Según las primeras informaciones, todo se habría desencadenado por una maniobra imprudente . Uno de los conductores intentó girar en U sobre la ruta para ingresar hacia calle Santa Cruz y, en ese movimiento, se produjo la colisión. El impacto fue tal que ambos rodados terminaron fuera de la calzada .

Las imágenes del hecho son elocuentes: un automóvil blanco marca Ford Fiesta quedó parcialmente sumergido en el agua , mientras que una camioneta color negro marca VW Saveiro terminó colgando peligrosamente sobre el borde del canal, con visibles daños en uno de sus laterales.

choque ruta 151 2

Fuerte choque en Ruta 151: no hubo heridos

A pesar de lo espectacular de la escena y del susto que se llevaron los ocupantes, no se registraron personas lesionadas. Las víctimas resultaron ilesas, aunque visiblemente conmocionadas por la situación, confirmó el periodista Miguel Parra..

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial y efectivos de la Unidad 32 de Cipolletti, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito en uno de los sectores más transitados de la región.

choque ruta 151 3

El episodio vuelve a poner el foco en las maniobras indebidas sobre la Ruta 151, un corredor donde los giros indebidos y cruces riesgosos ya han provocado graves accidentes en el pasado. Esta vez, afortunadamente, todo quedó en daños materiales y un gran susto.

Impactante choque en una esquina céntrica de Cipolletti: un motociclista fue hospitalizado

Un fuerte accidente de tránsito sacudió este mediodía una transitada esquina de Cipolletti y generó preocupación entre vecinos y automovilistas. El siniestro ocurrió en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, donde colisionaron una camioneta y una moto.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la camioneta circulaba por 9 de Julio, mientras que la motocicleta lo hacía por Belgrano cuando, por causas que aún se investigan, se produjo el violento impacto.

La peor parte se la llevó el conductor del rodado menor, quien fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro de salud para una mejor evaluación de su estado.

En el lugar trabajó personal de la Policía y de Tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron la circulación vehicular, ya que el hecho generó demoras y congestión en una de las esquinas más concurridas de la ciudad.