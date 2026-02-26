Impactante choque en una esquina céntrica de Cipolletti: un motociclista fue hospitalizado

Una camioneta y una moto colisionaron en 9 de Julio y Belgrano. El motociclista fue trasladado en ambulancia. El impacto provocó demoras y un fuerte operativo policial.

El impacto se produjo este mediodía y un motociclista fue trasladado al hospital. Foto: Gentileza.

Un fuerte accidente de tránsito sacudió este mediodía una transitada esquina de Cipolletti y generó preocupación entre vecinos y automovilistas. El siniestro ocurrió en la intersección de 9 de Julio y Belgrano , donde colisionaron una camioneta y una moto.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, la camioneta circulaba por 9 de Julio, mientras que la motocicleta lo hacía por Belgrano cuando, por causas que aún se investigan, se produjo el violento impacto .

La peor parte se la llevó el conductor del rodado menor, quien fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro de salud para una mejor evaluación de su estado.

image

Problemas en el tránsito tras el choque en el centro de Cipolletti

La imagen posterior al choque evidencia la magnitud del impacto: la camioneta sufrió importantes daños en la parte frontal, con el paragolpes prácticamente desprendido y visibles roturas en la zona delantera.

En el lugar trabajó personal de la Policía y de Tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron la circulación vehicular, ya que el hecho generó demoras y congestión en una de las esquinas más concurridas de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado de salud del motociclista y las circunstancias que desencadenaron el accidente.

Otro accidente en el ingreso a Cipolletti: tres vehículos chocaron entre Toschi y Ruta 22

Un fuerte choque entre tres vehículos se registró este miércoles pasadas las 15 en el ingreso a Cipolletti, en la intersección de Ruta Nacional 22 y Toschi.

El siniestro ocurrió hace instantes y generó demoras en la circulación, en uno de los accesos más transitados a la ciudad. Según se puede observar en el lugar, uno de los autos —un Volkswagen blanco— sufrió importantes daños en la parte frontal, mientras que los otros dos vehículos involucrados también presentaban golpes visibles.

Personal de la Policía y agentes de Tránsito municipal trabajan en el sector para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes. Se montó un operativo con conos de señalización y se dispusieron desvíos parciales para evitar mayores complicaciones en el tránsito.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas, aunque los ocupantes de los rodados fueron asistidos en el lugar.