Estafas virtuales en Río Negro: lanzan una campaña urgente para frenar fraudes y proteger datos personales

El Ministerio de Seguridad y Justicia advirtió sobre el crecimiento de los engaños digitales y pidió extremar cuidados. Claves para no caer en llamadas falsas, enlaces peligrosos y pedidos de transferencias.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia lanzaron una campaña para prevenir estafas.

Las estafas virtuales no distinguen edad ni lugar. Ocurren en grandes ciudades y también en pueblos pequeños. En Río Negro, el avance de los fraudes digitales encendió las alertas y el Ministerio de Seguridad y Justicia puso en marcha una campaña de prevención con un mensaje central: cuidar los datos personales es la primera línea de defensa contra el delito digital .

Llamadas que simulan ser de bancos, mensajes alarmantes que exigen acciones inmediatas y enlaces que prometen beneficios extraordinarios forman parte del menú cotidiano de los estafadores. El objetivo es siempre el mismo: obtener claves, tokens, números de tarjeta o datos sensibles para vaciar cuentas en cuestión de minutos.

Desde el Gobierno provincial insisten en una consigna clara: nunca compartir contraseñas, códigos de seguridad ni datos bancarios . Ninguna entidad oficial solicita esa información por teléfono, mensaje o redes sociales.

Otra señal de alerta es la urgencia. Cuando alguien exige una transferencia inmediata o advierte sobre un supuesto problema que debe resolverse “ya”, lo recomendable es cortar la comunicación y verificar la información por canales oficiales.

Cómo evitar caer en una estafa virtual

La campaña también pone el foco en medidas simples pero efectivas:

Verificar la identidad de quienes ofrecen productos o servicios.

Confirmar datos en sitios oficiales antes de realizar pagos.

No hacer clic en enlaces sospechosos.

Desconfiar de premios, descuentos o beneficios “demasiado buenos para ser reales”.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Un solo clic puede abrir la puerta al robo de información. Por eso, la prevención empieza con pequeños hábitos cotidianos.

Denunciar de inmediato, clave para frenar el delito

El último paso —y uno de los más importantes— es radicar la denuncia lo antes posible en la fiscalía o en cualquier comisaría. Actuar rápido permite bloquear operaciones y aumentar las chances de rastrear a los responsables.

También se recomienda reunir pruebas: capturas de pantalla, correos electrónicos, números de teléfono y comprobantes de transferencias pueden ser determinantes para la investigación.

Con esta campaña, Río Negro busca instalar una idea concreta: la seguridad digital depende en gran parte de la prevención. En un contexto donde los fraudes virtuales crecen día a día, desconfiar, verificar y denunciar a tiempo puede marcar la diferencia entre un intento fallido y una pérdida económica significativa.