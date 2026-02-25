¿Está el tuyo? Estos son los nombres y apellidos que más se repiten en Río Negro

Un informe oficial reveló cuáles son los apellidos y nombres que más se repiten entre los rionegrinos. Tradición, historia y herencia cultural, reflejadas en un ranking que sorprende.

Un nuevo informe basado en datos del Sistema Estadístico de Población dio a conocer los nombres y apellidos más utilizados en Río Negro.

¿Está el tuyo en la lista? Un informe oficial revela cuáles son los nombres y apellidos que más se repiten entre los rionegrinos y confirma el peso de las tradiciones familiares en la identidad provincial.

Un nuevo informe basado en datos del Sistema Estadístico de Población , elaborado a partir de información del Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ), permitió trazar una verdadera radiografía demográfica de Río Negro . El resultado: una fuerte presencia de apellidos históricos y nombres clásicos que se repiten generación tras generación.

En el ranking de los apellidos más frecuentes, González lidera con comodidad . Detrás aparecen Martínez y Rodríguez , completando el podio. La lista continúa con otros apellidos tradicionales como Muñoz , Fernández , García, López, Pérez y Díaz , todos con fuerte raíz hispana y amplia presencia en la provincia.

Pero el dato que más llama la atención está en los nombres propios.

Entre las personas vivas registradas en Río Negro, María encabeza el listado con amplia diferencia sobre el resto. Le siguen Juan y José, tres nombres que no solo dominan en la provincia sino que históricamente lideran las estadísticas a nivel nacional.

En el ranking masculino aparecen también Daniel, Miguel, Carlos, Alejandro y Luis, mientras que entre los nombres femeninos más frecuentes figuran Beatriz, Belén y Andrea.

Desde el Registro Civil de Río Negro explicaron que la predominancia de nombres clásicos responde a patrones culturales profundamente arraigados, muchos vinculados a tradiciones familiares y religiosas que se han sostenido durante décadas.

El análisis toma como referencia a personas vivas e identificadas hasta fines de 2025, con residencia en Argentina, según los datos oficiales del RENAPER.

Una radiografía que no solo muestra estadísticas: también habla de identidad, historia y herencia cultural.

El top 20 de los apellidos que más se repiten en Río Negro

Según dio a conocer el Renaper en su página oficial, el ranking de los 20 apellidos más frecuentes en Río Negro lo encabeza González, con 11.002 personas que lo llevan, seguido por Martínez (8.118) y Rodríguez (8.095). La lista se completa con Muñoz, Fernández, García, López, Pérez, Díaz, Sánchez, Gómez, Morales, Torres, Hernández, Sepúlveda, Sandoval, Gutiérrez, Jara, Flores y Soto, todos con fuerte presencia en la provincia.