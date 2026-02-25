Cumplió el sueño de su abuela de 84 años y el viaje a Bariloche se volvió viral

Ignacio Sarsfield llevó a su nona cordobesa a la ciudad rionegrina y a un lugar puntual que la señora quería conocer desde hace mucho tiempo. Emocionó a todos.

Un joven viajó con su abuela a Bariloche y las postales del viaje se volvieron virales.

Un joven cordobés compartió las postales de su escapada a Bariloche junto a su abuela y el gesto se volvió viral en TikTok . El posteo ya superó los 330 mil “me gusta” , lleva casi 2 millones de vistas y recibió, por el momento, más de 4 mil comentarios llenos de amor. Números impactantes que reflejan el furor que causó.

Igna Sarsfield decidió hacer un viaje especial con su abuela de 84 años y documentó cada momento en sus redes sociales. “Acompáñenme a este viaje mano a mano con mi abuela de 84” , escribió en la primera imagen desde el Aeropuerto de Córdoba , donde comenzó la aventura.

El destino elegido fue Bariloche , un lugar que tenía un significado muy especial para la mujer. En el carrete de fotos, Igna mostró desde la sala de espera hasta el momento en que subieron al avión. Luego compartió distintas escenas del viaje: su abuela disfrutando de una trucha patagónica , arreglándose para un “city tour” y enviando fotos a sus amigas con las vistas del sur argentino.

sueño de su abuela Ignacio con su abuela, en el inicio de la aventura rumbo a Bariloche.

Una de las imágenes que más conmovió fue cuando la mujer conoció el hotel Llao Llao, que según contó su nieto, era uno de sus sueños pendientes. Otra postal muy celebrada fue la que Igna describió así: “Salí de bañarme y así me esperaba”, donde se la veía sentada, contemplando el paisaje.

Viral por el amor entre nieto y abuela

Su publicación no tardó en viralizarse. El gesto enterneció a miles de usuarios que no tardaron en viralizar la publicación. “Fue algo hermoso, gracias por compartirlo”, “sos el pibe más millonario del mundo, qué hermosa abuela tenés” y “qué hermoso recuerdo para siempre en sus corazones”, fueron algunos de los más de 4 mil comentarios que recibió.

abuela viaje bariloche

El posteo superó los 330 mil me gusta y se convirtió en una muestra de que los mejores regalos no siempre son materiales, sino los momentos compartidos.

abuela viral bariloche

La tiktoker de Bariloche que ingresó a Gran Hermano

Santiago del Moro presentó este martes a los últimos 10 participantes que se sumaron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Entre ellos hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores. En total, son 28 los jugadores que convivirán durante meses para llevarse el premio mayor de esta temporada.

Entre los participantes que se sumaron este martes se encuentra una rionegrina. Se trata de Lola Tomaszeuski y nació en San Carlos de Bariloche. En las redes sociales tiene más de 861 mil seguidores con quienes interactúa a diario.

En su clip de presentación Lola contó que nació en Bariloche y vivió toda la vida allá hasta que de adolescente eligió instalarse en Buenos Aires para continuar su carrera de actriz. “Desde chiquita mi mayor sueño fue ser actriz. Vivia con cámaras en la mano filmándome todo el tiempo”, contó.

image

“En las redes sociales grabo toda mi vida: me filmo en el gimnasio, yendo a bailar”, sumó. Sobre su personalidad contó que es muy intuitiva. “No hay otro perfil en la casa como el mío”, cerró la joven.