Boleto Estudiantil: cómo acceder al descuento del 50% para Koko y Pehuenche

El Gobierno de Río Negro anunció la continuidad del beneficio del 50% de descuento en el boleto interurbano para estudiantes universitarios y terciarios que residan y cursen dentro del territorio provincial. El descuento rige para las empresas Koko , Pehuenche, Las Grutas, Vía Bariloche, Amancay SRL y Transporte El Juncal.

El beneficio se enmarca en la Ley Provincial N°3831 con el objetivo de aliviar los costos de traslado para los estudiantes que viajan a diario a diferentes ciudades para asistir a sus clases de formación académica . La iniciativa apunta a garantizar el acceso a la educación superior y acompañar el esfuerzo económico de las familias.

El descuento garantizado desde la Secretaría de Transporte de Río Negro rige para los usuarios de la empresa Koko que garantiza la conexión con las principales ciudades del Alto Valle como Cipolletti, Neuquén, Fernández Oro, Guerrico, General Roca y Villa Regina.

La empresa Pehuenche tiene el beneficio para el traslado entre las ciudades como Cipolletti, Cinco Saltos y Campo Grande. La empresa Vía Bariloche tendrá el beneficio del 50% para la conexión entre Bariloche, El Bolsón y localidades internas del sur. El Transporte El Juncal de Viedma, Transporte Las Grutas para las localidades de la Costa Atlántica y Amancay SRL para los estudiantes que residan en San Carlos de Bariloche.

El sistema certificará la condición de alumno regular de la Universidad/IFD

Con el objetivo de agilizar y garantizar la transparencia en el proceso de acreditación, La Secretaría de Transporte junto con la Unidad Provincial de Enlace y las Universidades, habilitaron un formulario de registro destinado a estudiantes universitarios y terciarios rionegrinos.

El sistema permitirá certificar junto con las Universidades e Institutos de Formación Docente, su condición de alumno regular. De esta manera, se accederá al descuento correspondiente de manera automática. Las y los estudiantes interesados deberán completar el siguiente formulario: https://bit.ly/4kN7cgW .

Por esta razón, es fundamental registrar correctamente el número de teléfono y correo electrónico, ya que así se certificará la condición del estudiante ante la empresa de transporte correspondiente.

La importancia de tramitar la Tarjeta Estudiantil

Además, se recordó la importancia de tramitar la Tarjeta Estudiantil, una herramienta que permite un acceso más ágil, seguro y ordenado al beneficio. Además, la entrega de tarjetas físicas permite un mayor control de los estudiantes beneficiados.

El Gobierno de Río Negro enfatizó que garantizar el acceso al transporte para los jóvenes que estudian, es una decisión estratégica que fortalece la igualdad de oportunidades, facilitar el acceso al traslado hacia el cursado y alivianar la economía de las familias que acompañan su formación académica.