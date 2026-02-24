Qué perdió Damas Gratis en la Ruta 22 tras la Fiesta de la Manzana: preocupación y recompensa

Camino a Neuquén desde Roca, la banda extravió de manera insólita algo muy valioso y en redes sociales se muestran "preocupados", según Pablo Lescano.

Damas Gratis brindó un show espectacular en la Fiesta de la Manzana, en General Roca.

Brindaron un multitudinario show en la Fiesta de la Manzana, en Roca , el sábado por la noche. La gente vibró con sus icónicas canciones de cumbia villera y recibieron el cariño de los fans. Sin embargo, no todo fue color de rosas en el paso de Damas Gratis por la región y además de aplausos el grupo musical se llevó también un motivo de preocupación.

Es que la popular banda de cumbia liderada por Pablo Lescano informó que perdió en la Ruta 22 el timbal histórico de Carlin Segovia luego de su presentación en la tradicional celebración rionegrina.

El hecho ocurrió tras el show que la banda brindó durante la segunda noche del evento y fue comunicado a través de redes sociales, en las que adelantaron que ofrecen recompensa para aquel que lo encuentre o brinde pistas del valioso objeto musical.

damas gratis (1) El histórico timbal de Carlin, músico que acompaña la banda desde sus inicios, se extravió.

Según detalló el grupo, el timbal utilizado por Carlin Segovia se extravió, o en el predio donde se desarrolló la celebración, o en la Ruta 22 tras el show como sospechan ellos... La publicación oficial indicó que necesitan recuperarlo y confirmó que se ofrece una recompensa económica a quien lo entregue.

Hasta el propio Lescano se refirió al hecho en su cuenta de Instagram y dio a entender que el elemento se voló de la camioneta. ¿Tan insólito como peligroso?

posteo de lescano

El mensaje se difundió pocas horas después de la presentación, lo que generó rápida repercusión entre seguidores y vecinos, que comenzaron a compartir el pedido en distintas plataformas digitales.

Carlin Segovia es el timbalero histórico de Damas Gratis y acompaña al grupo desde hace más de dos décadas. En el marco de los 25 años de trayectoria de la banda, había estrenado recientemente nuevos timbales inspirados en los modelos originales que marcaron el sonido característico de la cumbia villera.

La pérdida no solo representa un valor material, sino también simbólico, ya que el instrumento forma parte de la identidad musical construida por la banda a lo largo de su carrera.

Sin denuncia formal hasta el momento

Desde la Policía de Río Negro informaron que no existe, hasta ahora, una denuncia formal vinculada a la desaparición del timbal tras la presentación de la banda en la Fiesta de la Manzana. Indicaron que tomaron conocimiento de la situación a través de las redes sociales y que no hubo reportes por parte de la organización del evento ni del municipio sobre incidentes en la zona del escenario o camarines.

Mientras tanto, la producción de Damas Gratis reiteró el pedido de colaboración a la comunidad de General Roca y confirmó que habrá un reconocimiento económico para quien devuelva el instrumento. El objetivo es incentivar la restitución del timbal y resolver el faltante cuanto antes.

damas gratis

Mientras tanto, la búsqueda continúa y el caso se mantiene activo en redes sociales, donde fanáticos replican el mensaje con la esperanza de que el instrumento vuelva a manos de la banda.

El recuerdo de Lescano de su paso por el Hospital de Roca

Antes de la pérdida, hubo show del bueno, como siempre, y también tiempo para alguna anécdota. Según relató Lescano ante la multitud, Roca ocupa un lugar muy especial en su historia. Contó que hace 24 años, cuando la banda daba sus primeros pasos, solían presentarse en el boliche El Muro. En una de aquellas visitas, tuvo que ser atendido en el hospital local luego de quebrarse un hueso de la mano.

“En el hospital de Roca me enyesaron la mano, que me rompí en Senillosa”, mencionó desde el escenario, fiel a su estilo directo. Y enseguida remató: “Roca tiene historia”.

El comentario generó una inmediata reacción del público, que respondió con aplausos y gritos de apoyo. Lejos de quedar como una anécdota aislada, el recuerdo volvió sobre el cierre, cuando uno de los conductores del evento le preguntó si era cierta la anécdota que había contado minutos antes.

“Fuera de joda, se me fracturó un huesito. Pero ahora está impecable”, respondió entre risas.

Durante el recital, Lescano volvió a hacer referencia en varias oportunidades a aquellos años iniciales y al boliche donde tocaban en sus comienzos, reforzando esa conexión con la ciudad.