Con Weretilneck y Figueroa, los gobernadores del interior arman un bloque federal con peso propio

Mandatarios del interior, entre ellos los gobernadores de Río Negro y Neuquén, avanzaron en la construcción de una agenda federal común con impacto en el Congreso y proyección internacional.

Con la participación de los mandatarios de Río Negro y Neuquén , se puso en marcha una movida política que empieza a reconfigurar el mapa de poder desde el interior profundo del país. Según pudo saber LM Cipolletti , un grupo de gobernadores mantuvo este martes una reunión virtual para coordinar una agenda común y fortalecer una mirada federal frente al escenario económico y político nacional.

La cumbre por videoconferencia tuvo un eje claro: articular posiciones y potenciar el peso político del interior en el Congreso Nacional , tanto en Diputados como en el Senado. También se analizó el rol de las provincias en la gobernabilidad del país y la necesidad de consolidar una agenda productiva común.

Un dato político no menor —al que accedió este medio— es que la mayoría de los mandatarios provienen de fuerzas provinciales, lo que refuerza una identidad común basada en un federalismo “real y concreto”, lejos de los discursos y más cerca de la gestión.

Desde las provincias aseguran que la iniciativa no tiene fines electorales. El objetivo, remarcan, es sostener una agenda de trabajo en temas estratégicos como producción agrícola, minería, turismo, ganadería, desarrollo energético, infraestructura y políticas impositivas. En ese esquema, tanto Río Negro como Neuquén aparecen como actores clave por su potencial energético y productivo.

Proyección internacional: el objetivo de los gobernadores

La estrategia del interior no se limita a la política doméstica. Varios de estos gobernadores tienen previsto participar de Argentina Week, que se realizará en Nueva York del 9 al 12 de marzo de 2026.

El evento, impulsado con apoyo de la embajada argentina y grandes instituciones financieras globales, funcionará como un “road show” para captar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria. La presencia coordinada de los mandatarios provinciales apunta a mostrar un interior alineado, con proyectos concretos y reglas claras para atraer capitales.

El mensaje que empieza a construirse es claro: el desarrollo ya no se discute solo en Buenos Aires. El interior busca plantarse con voz propia, coordinar estrategias y transformarse en un bloque con capacidad real de incidencia en la agenda nacional e internacional.