Fuerte cuestionamiento en la Fiesta Nacional de la Manzana: "El kirchnerismo se aprovecha de los productores"

El ministro de Gobierno, Agustín Ríos apuntó al municipio de Roca y advirtió que "algo está podrido". La polémica se desató por la facturación eléctrica.

El ministro de Gobierno provincial, Agustín Ríos, salió con los tapones de punta contra las autoridades del municipio de Roca.

El ministro de Gobierno de Río Negro, Agustín Ríos, cuestionó el aprovechamiento político que la municipalidad de General Roca , que conduce María Emilia Soria, lograría en la Fiesta Nacional de la Manzana (FNM) . El flamante funcionario provincial lamentó que " una vez más desde el municipio de General Roca se intente sacar rédito político de una situación compleja que atraviesan los productores, sin aportar soluciones reales ni hacerse cargo de responsabilidades históricas".

“Algo está podrido en la Fiesta de la Manzana y es el kirchnerismo aprovechándose de las dificultades de los productores. Cuando fueron parte del Gobierno Nacional, nunca levantaron la voz por los productores rionegrinos . Usar una dificultad estructural del sistema energético para hacer campaña habla más de especulación política que de una verdadera preocupación por el sector productivo", sostuvo.

Agregó en el mismo tono que "si el Municipio realmente quiere ayudar, tiene herramientas concretas : puede eximir, reducir o aliviar tasas municipales a productores, empaques y establecimientos productivos. Eso sería una señal real de acompañamiento. Lo demás es discurso para la tribuna”.

Polémica por la factura eléctrica

Ríos remarcó que el componente más pesado de la factura eléctrica no depende de la Provincia, sino de impuestos nacionales como el IVA, que se mantiene en un 27% desde hace años y que nunca fue revisado por los gobiernos nacionales del mismo signo político que hoy se muestran indignados.

“Mientras Nación no toca el IVA, la Provincia hizo lo que estaba a su alcance: redujo en un 60% Ingresos Brutos sobre luz y gas, llevándolo del 2,5% al 1%, una de las cargas más bajas del país. Eso significó resignar más de 6.300 millones de pesos anuales de recaudación para aliviar el bolsillo de quienes producen. Esa es una decisión política concreta, y seguimos trabajando en más acciones para aliviar a los productores”.

El ministro subrayó que el Gobierno provincial viene sosteniendo una política activa de acompañamiento al sector productivo, con créditos a tasa cero por más de 6.000 millones de pesos para capital de trabajo, inversión en sanidad y renovación de maquinaria, y la declaración de emergencias agropecuarias ante eventos climáticos.

Fiesta de la Manzana apertura

“Tenemos claro que sin competitividad energética e impositiva no hay desarrollo posible. Por eso requerimos de manera permanente a Nación tarifas diferenciales para las economías regionales y financiamiento acorde a los tiempos productivos. No se trata de negar el problema, sino de hacerse cargo y trabajar para resolverlo”.

Finalmente, Ríos cuestionó que desde algunos municipios se prefiera señalar al Gobierno provincial antes que asumir un rol activo en el cuidado del suelo productivo y en el ordenamiento territorial.

“En lugares donde se habilitan loteos indiscriminados sobre tierras productivas, después se sorprenden por los problemas de riego, de infraestructura y de costos. Nosotros elegimos un camino distinto: bajar impuestos provinciales, acompañar al productor en las emergencias y seguir empujando para reducir la carga nacional que hoy es la que más pesa. Menos manzana podrida para la chicana política y más compromiso real con quienes generan trabajo y valor en Río Negro”, subrayó Ríos.