En su peor momento: Qué hacía Chiquito Romero en la región

El ex arquero de Boca y la Selección Argentina, de triste presente deportivo, sorprendió este sábado en una vecina ciudad rionegrina.

No se fue bien de Boca y tuvo un paso sin pena ni gloria por Argentinos Juniors. Actualmente se encuentra sin equipo y sus mejores tiempos en el fútbol parecen haber pasado. Pero más allá del presente deportivo, Sergio Chiquito Romero , subcampeón del mundo con la selección argentina, sigue siendo muy querido por los futboleros y esto se notó este sábado, en la que el renombrado arquero estuvo de paso en una vecina ciudad rionegrina y recibió numerosas muestras de afecto.

Chiquito, también ex guardavallas de Racing y Manchester United se detuvo en la estación de servicio del centro de Allen , donde accedió amablemente a sacarse fotos con vecinos.

La imagen del encuentro fue difundida por el portal InfOro y rápidamente se viralizó. Por lo que se supo, habría andado de paso por la zona, posiblemente camino o de regreso de la cordillera, aunque tampoco se descarta que se haya encontrado en Allen con su ex compañero en Boca, Cristian Lema , quien tiene gran parte de su familia en esa ciudad.

chiquito romero Romero le dijo adiós a Boca de la peor manera, tras pelearse con un hincha.

Los testigos del paso del arquero por la zona no lograron precisar si estaba solo o acompañado por su esposa, la famosa Eliana Guercio.

Lema, al igual que Romero, se encuentra sin equipo. Lo cierto es que al mal tiempo, Romero, le pone buena cara y posó con una sonrisa ante cada pedido de foto. Chiquito, un grande.

Donde atajará Chiquito Romero

"Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación. Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba", reveló en las últimas semanas Chiquito Romero en charla con DSports Radio.

Romero habló también de su salida de Boca. "El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior. Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido", explicó. Y ahora, ¿Dónde va a jugar?

la-abuela-con-chiquito-romero.jpg Chiquito Romero cuando le cumplió el sueño a una abuela de la zona.

"Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando. Siempre priorizo volver a jugar. Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar. No tengo problema de estar parado seis meses", reveló Chiquito Romero.