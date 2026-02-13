Kevin Guajardo es la bandera del fútbol de La Amistad en busca del ascenso

El "10" y capitán es uno de los mejores jugadores del sur del país y en la previa a la final por el ascenso al Federal A habló con LM.

Kevin Guajardo siempre fue buen jugador, pero en La Amistad se convirtió en figura y capitán. El "10" es referente del plantel que este viernes llegó a San Luis para jugar la final por el ascenso contra FADEP de Mendoza .

Para el conjunto cipoleño, puede significar el salto más grande de su corta historia, para la ciudad de Cipolletti la posibilidad de tener otro club en el Federal A, y para Kevin, quizás, uno de los últimos capítulos de una carrera que quiere cerrar a lo grande.

“Feliz, disfrutando también porque no siempre se dan estas situaciones y más en este contexto que por ahí me toca pasar a mí. Sé que mucho no me queda en el fútbol, así que tratando de disfrutar, obviamente pensando en poder lograrlo”, confesó a LM antes de comenzar el viaje.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (11) Omar Novoa

Tras ganar la final Patagónica contra Boxing, el domingo, a partir de las 17, La Amistad se enfrentará a FADEP. “Sabemos que es una final hermosa, que es un partido hermoso que podemos quedar en la historia del club. Estamos disfrutando pero obviamente con la cabeza puesta en el domingo”, aseguró el delantero.

A los 33 años, el capitán sabe que cada partido se siente diferente y una final es especial. “Es una oportunidad única e irrepetible, no siempre se juega esta instancia, no siempre se llega hasta acá, es un camino difícil, es complicado, hay muchos sacrificios, no solamente de nosotros, sino también de todas las familias que vienen atrás”, repasó.

ON - Futbol La Amistad vs Maronese (25).jpg Omar Novoa

Desde su arribo en 2020, su figura ha ido creciendo y hoy es uno de los pocos que quedó de campañas anteriores. La Amistad perdió dos finales patagónicas ante Jorge Newbery en 2022 y frente a la CAI de Comodoro Rivadavia en 2025.

Esta vez, el grupo que tiene Alfredo Tizza al mando quiere escribir otra historia.

Pero Kevin no se olvida de los compañeros en los equipos de Gustavo Noto y Jorge "el Pulpo" Lencina. “Pienso que todos los grupos son diferentes. Nosotros siempre intentamos que se arme un buen grupo, con buena gente con mucho respeto con mucho sacrificio y mucho compañerismo sobre todas las cosas. El grupo se ha adaptado bien a lo que el club intenta hacer y se ha formado uno maravilloso de gente solidaria de compañeros extraordinarios de gente buena, de personas buenas”, agregó.

La reflexión del experimentado va más allá de cualquier resultado. “Eso me pone contento porque creo que si eso se ha repetido el año pasado también, lo vivimos, lo pasamos y sabíamos que teníamos un grupo hermoso, no se pudo lograr, pero lo importante es lo que te deja, que te recuerden siendo una buena persona”, afirmó.

Guajardo no le quita mérito a los anteriores, pero siente que esta vez se dio algo especial para poder avanzar en cada instancia. “Los jugadores que se han traído, sin sacar el mérito a nadie, creo que se dio justamente el equipo perfecto, el ideal con el que pudimos complementarnos perfectamente no solamente en los partidos sino también en el entrenamiento”, expresó.

La Amistad vs LA CAI-AC (11).jpg La Amistad no pudo llegar a la final por el ascenso. Foto: archivo Anahí Cárdena Anahi Cárdena

Análisis del rival de La Amistad

En lo futbolístico ya hubo análisis. El martes observaron al rival, estudiaron movimientos y nombres propios pero ahora quedan horas para subirse otra vez a un micro cargado de ilusión. “Vimos algo el martes a la mañana de ellos, analizamos un poquito cómo jugaban y los jugadores que tienen, sabemos que obviamente tienen jugadores importantes porque no es fácil llegar a este partido”, mencionó.

Lejos de preocuparse por los nombres y el funcionamiento de FADEP, Kevin sabe que en el deporte siempre puede pasar algo distinto. “Es un partido, todos somos iguales, son 11 contra 11 y obviamente va a ganar el que mejor juegue, así que miramos algo, analizamos bastante y vamos a afrontar el partido”, sostuvo.

Importante para la ciudad

Pero el partido no se juega solo en San Luis y no solo es para La Amistad, también se juega en Cipolletti, ya que la ciudad está en vilo. “La ciudad está dividida, hay muchos clubes, obviamente, y yo siempre respeto a todos los rivales y a todas las hinchadas, pero sí percibimos que el domingo fue bastante gente. Sabemos que no toda la gente que concurrió no es del club”, dijo en base a lo vivido en la final Patagónica ante Boxing.

El posible ascenso de La Amistad al Federal A implica compartir categoría con Cipolletti, el histórico Albinegro, y eso genera opiniones cruzadas en la ciudad. “Ojalá que nos miren y que nos alienten porque sabemos que somos un club de la ciudad y obviamente que vamos a salir beneficiados todos. No solamente el club, sino también la ciudad, sería lindo poder ver a otro club también competir en la tercera división del fútbol argentino”.

Lejos de las polémicas y con total humildad, Guajardo pide acompañamiento y piensa en la ciudad antes que en la rivalidad. Además, no se olvida de los jugadores que necesitan rodaje y que uno mas en el Federal significa una oportunidad para sus colegas. “También te da un montón de oportunidades sobre todo porque hay un montón de chicos. Así que espero que nos acompañen”, insistió.

El recorrido no fue sencillo. Viajes largos, entrenamientos después del trabajo, planteles que se arman y se desarman. Por eso el capitán reitera el respeto. “Yo siempre respeté todas las opiniones de toda la gente. Creo que cada uno puede opinar lo que quiere. Pero nada, espero que nos alienten y nos miren”, puntualizó.

A la ruta del fútbol no sólo se sube el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes, sino también la familia del club. “La gente se está sumando bastante y eso es lindo, también nos motiva mucho. Sabemos que van a ir bastantes familias, pero hay gente que también quiere concurrir y eso es lindo, es importante para nosotros”, sostuvo.

La frase se repite en su discurso: “quedar en la historia”. El capitán sabe que si se logra, no será algo individual. “Dios quiera que se nos pueda dar esta oportunidad tan hermosa de poder ascender. Después, siempre dije que las cosas se logran en conjunto. Si bien yo tengo el privilegio de ser el capitán, no por serlo me voy a llevar los créditos. Creo que el equipo fue el protagonista y el grupo también. No solamente los once titulares, sino los suplentes y los chicos que la ven luchando abajo también”, reconoció.

Desde su fundación en 2010, La Amistad nunca jugó el Federal A. Estuvo cerca, golpeó la puerta y se quedó afuera. Ahora vuelve a intentarlo y está a 90 minutos de la gloria. “Creo que han sumado muchísimo y obviamente que si lo logramos el mérito es de todos. Tenemos una oportunidad hermosa, una oportunidad linda. Así que lo vamos a intentar y espero que Dios quiera que nos pueda dar”, concluyó esperanzado.