La Amistad ya sabe dónde jugará la final por el ascenso

El próximo domingo, el equipo cipoleño enfrentará a FADEP de Mendoza por uno de los cuatro boletos al Federal A.

La Amistad se juega el ascenso al Federal A.

Luego del gran triunfo sobre Boxing de Río Gallegos , con el que se adjudicó la zona Patagónica del Regional Amateur, La Amistad conoció este lunes la sede para la final por el ascenso al Federal A. El equipo cipoleño enfrentará a FADEP de Mendoza en el estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes, en San Luis.

El encuentro, de 90 minutos y penales en caso de igualdad, se disputará el próximo domingo, en simultáneo con otras tres finales para subir de categoría.

El estadio del club aurinegro, con capacidad para 7500 personas, recibirá a las dos parcialidades involucradas.

La delegación de La Amistad y sus allegados viajarán 780 kilómetros desde Cipolletti a Villa Mercedes.

FADEP es de una ciudad llamada Russell, a 21 kilómetros de la capital de su provincia. Los cuyanos tendrán que viajar 350 km, menos de la mitad del trayecto de su rival.

jorge newbery estadio villa mercedes

La información fue comunicada por el periodista especializado en fútbol de ascenso, Diego País.

Además, este martes a las 15 en Buenos Aires, habrá una reunión informativa para la que están convocados los ocho finalistas y deben asistir.

FADEP, un rival de cuidado

Durante toda su campaña en este Regional Amateur, los rivales del FADEP de Mendoza se quejaron sistemáticamente de los arbitrajes.

En la final de la zona Cuyo, tras el 0 a 0 de la ida en San Luis ante Estudiantes, goleó en casa 3 a 0 y se quedó con su región para transformarse en el primer fiinalista el último sábado.

La decisión del árbitro Fernando Rekers de expulsar a Matías Ruiz Sosa en el final del primer tiempo fue tan protestada por la gente de Estudiantes como decisiva para el complemento, donde llegarían los tres goles.

El jugador visitante cometió una falta de amarilla y después protestó. En esos casos los árbitros suelen sacar amarilla, pero Rekers eligió la roja.

FADEP fue fundado en 2012 por el exarquero de San Lorenzo, Sebastián Torrico, quien es el presidente de la institución. El "1" es ídolo del Ciclón, donde salió campeón del fútbol argentino y ganó la histórica Copa Libertadores.

Además, el entrenador es Diego Pozo, también exarquero de Colón de Santa Fe y mundialista en 2010 cuando a la selección nacional la dirigía Diego Maradona.

El delantero de área es Gonzalo Klusener, de 42 años, quien lograra el histórico ascenso con Talleres de Córdoba desde el Federal A a primera división en 2016. El atacante marcó uno de los tres goles contra Estudiantes de San Luis.

Las otras sedes

Atlético Escobar y Ferro de Pico se enfrentarán en el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino.

Juventud Unida Gualeguaychú y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) se verán las caras en el estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.

General Paz Juniors y Tucumán Central jugarán en el estadio Bicentenario de Catamarca.

Los resultados marcarán el destino de Cipo y Deportivo Rincón

Según quienes sean los ganadores de las finales del Regional Amateur, se armarán las cuatro zonas para la fase regular del próximo Federal A, que comenzará en la segunda quincena de marzo.

Está fuerte el rumor de que Cipo seguirá contra los equipos del sur y Rincón podría enfrentar a los de Cuyo.

Todo se resolverá oficialmente con los resultados en la mano.

Por lo pronto, en caso de ganar La Amistad, la ciudad rionegrina tendría por primera vez dos representantes en la tercera categoría del fútbol argentino, en un hecho histórico para su fútbol.