La ilusión en el "Chango": Cravero, un nuevo desafío y en qué puestos busca reforzarse Cipo

El entrenador del albinegro habló mano a mano con LMNeuquén, mientras sigue activo en el mercado de pases.

Activo, de buen ánimo y contento con el apoyo de la gente en el arranque de la pretemporada. Así se lo vio al " Chango ", Daniel Cravero , el miércoles en La Visera, donde Cipo inició sus trabajos de cara a un nuevo año en el Federal A. El entrenador dirigirá por segundo año seguido al albinegro y continúa con el armado del plantel, en conjunto con la directiva.

"Sabemos que va a ser un campeonato difícil, hay equipos que se han reforzado muy bien, pero hay que pelearla. Creo que tenemos muy buen plantel", comenzó diciendo al director técnico a LMNeuquén, en el ingreso a los vestuarios del estadio de la calle O'higgins.

El Chango, de extensa trayectoria como futbolista, y también ahora como DT, volvió a elegir Cipolletti como lugar para vivir y trabajar. El trato con el público y la directiva del club es un factor esencial para esa decisión: "Me encantó la ciudad. Los dirigentes y la gente me han tratado de la mejor manera, así que estoy muy cómodo, conforme con todo. A meterle laburo y a tratar de repetir y mejorar lo que hicimos. En la primera etapa fuimos el mejor equipo del torneo (en 2025), así que tenemos que tener un poquito más de nafta para pelear por el ascenso".

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (45) Sebastián Fariña Petersen

Cravero está conforme y se ilusiona con tener un buen año en base al plantel que tiene: "Hoy se hace todo difícil. Pero la verdad que nos hemos reforzado muy bien, hemos traído jugadores importantes, que ya tienen un recorrido. Es importante la experiencia, tenemos muchos juveniles en el club y estamos en condiciones de hacer una buena pretemporada, después el destino y el fútbol lo dirá, pero creo que estamos muy bien".

En este mercado de pases, Cipo se mantiene activo y buscaría, al menos, un central y un delantero más para dar por cerrado el plantel para el comienzo oficial, que será en la segunda quincena de marzo.

cipo pretemporada

El Chango reconoció la fuerte inversión de los equipos de Bahía Blanca, pero como lo hizo el año anterior, pretende dar batalla contra todos.

"Tanto Olimpo como Villa Mitre llevaron grandes jugadores, pero después hay que demostrarlo en la cancha, en el armado de el equipo. Hoy lo hablamos un poquito, nosotros tenemos que olvidarnos de los demás, estar metidos en Cipolletti, prepararnos de la mejor manera y saber que le podemos pelear a todos como lo hicimos el campeonato pasado", avisó el DT.

Finalmente, Cravero valoró los predios de La Nonina y Área 22, donde el plantel de Cipo continuará realizando la preparación y las prácticas: "Estamos en las dos canchas que estuvimos entrenando el campeonato pasado. Son dos predios espectaculares y después vamos a ir mezclando un poco con la cancha (La Visera)".

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (96) Sebastián Fariña Petersen

Cipo en la pretemporada

DT: Daniel Cravero

Ayudante de campo: Alejandro Barbona

Preparador Físico: Maximiliano De La Hoz

Entrenador de arqueros: César Kurz

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (70) Cravero y Kurz en el comienzo de los trabajos de Cipo. Sebastián Fariña Petersen

Futbolistas

Facundo Crespo – arquero

Alex Verón - arquero

Yago Piro - defensor

Victor Manchafico - defensor

Benjamín García - defensor

Nehuén García – defensor

Brandon Obregón - volante

Lautaro Bassi – volante

Sergio Ranquehue – volante

Marcos Pérez - volante

Andrés Almiron - volante

Maximiliano López - Volante

Enzo Vallejos - Delantero

Andrés Dominguez – Delantero

Sebastián Jeldres - delantero

Federico Acevedo - delantero

Fernando Pettineroli - volante o delantero

Gonzalo Lucero - volante

Nicolás Peralta- delantero

Altas:

* Marcos Pérez (Las Parejas)

* Victor Manchafico (Villa Mitre)

* Maximiliano López (VM)

* Nicolás Peralta (VM)

* Fernando Pettineroli (Rincón)

*Ulises Romero (Regina)

* Juan Huichulef (Talleres de Perico)

*Brandon Obregón (Chaco For Ever)

Los Juveniles:

Franco Papazian, Joaquín Ojeda (arqueros), Sebastián Rivas, Mateo Loncol (defensores), Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Maxi Ramos (volantes), Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta (delanteros).