La Amistad y un gran resultado en la ida de la final patagónica

El equipo cipoleño igualó 2 a 2 con Boxing de Santa Cruz, en la ida de la final Patagónica del Regional Amateur.

Con las mismas credenciales que lo llevaron a su tercera final patagónica, La Amistad igualó 2 a 2 con Boxing en Río Gallegos, por la ida de la serie que resolverá a uno de los ocho finalistas por los cuatro ascensos al Federal A. El equipo cipoleño, siempre peligroso en ataque, vulneró varias veces la línea defensiva del rival y lastimó con sus jugadores de jerarquía para traerse un resultado que sirve y mucho.

Ya había avisado Antonio Santa Cruz en el amanecer del partido y así abrió la cuenta a los 9', cuando Santiago Gómez robó una pelota en campo contrario y se fue por derecha para cruzar un remate inatajable para Rojas.

El festejo tempranero de todo el banco visitante no era para menos. Fue un arranque ideal en terreno hostil.

El césped sintético no hizo mella en el juego de La Amistad, que siempre se mostró peligroso y vertical en el primer tiempo, una marca registrada de los dirigidos por Alfredo Tizza.

alfredo tizza Fotos: gentileza de @_unapasion_instagram

Boxing acusó el golpe y fue en busca de la igualdad, forzando intervenciones de Exequiel Lara. Pero el arquero no pudo hacer nada con el cabezazo de Marcelo Rodríguez tras el centro de Jeremías Gallardo cuando iban 27'.

En la última del primer tiempo, Kevin Guajardo armó un jugadón de izquierda a derecha pero su remate salió apenas arriba del travesaño. Clarísima, era un golazo.

LA AMISTAD BOXING Fotos: gentileza de @_unapasion_instagram

Ya en el complemento, el local impuso condiciones y avisó con varias aproximaciones que no llegaron a ser chances nítidas. Primero hubo un gol anulado a Rodríguez tras un pelotazo largo, pero a los 25' Facundo Erramuspe agarró la pelota picando afuera del área y metió un derechazo alto e imparable para Lara.

Esos minutos fueron de mucho riesgo para La Amistad, que caminó un par de veces por la cornisa. Los dos entrenadores movieron el banco buscando respuestas y así la visita llegó con chances al final del partido.

Pero nuevamente, el conjunto rionegrino sacó a relucir su chapa de candidato y la jerarquía de sus futbolistas. Un córner de Guajardo desde la izquierda a pierna cambiada encontró a Juan Celaya por el segundo palo y el marcador central estampó el resultado definitivo con un cabezazo letal.

la amistad boxing (7) Fotos: gentileza de @_unapasion_instagram

El pitazo final de Rubiano le dejó un buen sabor de boca a La Amistad, que estaba para perderlo 3 a 1 y en el final supo empatarlo. Ahora, a hacer las 26 horas de viaje de vuelta con la sensación de que puede cerrar la serie a su favor en casa.

El próximo domingo, en su cancha, el conjunto de Tizza buscará el pase a la definición por uno de los cuatro ascensos.

SÍNTESIS

Boxing: Bruno Rojas; Iván Mendéz, Julio Lezcano, Pablo Zalazar, Adirán Castillo; Jeremías Gallardo, Ignacio Montes, Axel Kostelak, Ezequiel Quiroz; Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe. DT: Matías Clavel

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Matías Suárez, Juan Celaya, Nehuén García; Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Kevin Guajardo, Santiago Gómez y Mauro García. DT: Alfredo Tizza

Goles: PT 9 Gómez (LA), 27 Rodríguez (B). ST 25 Erramuspe (B), 42 Celaya (LA).

Cambios: PT, 22 Diego Martínez por García (LA). ST 21 F. Borquez por Gallardo (B), 29 Damián Jara, Santiago Garcés y Nicolás Domínguez por Gómez, Alonso y Santa Cruz (LA), 36 A. Ormeño y T. Agüero por Lezcano y Rodríguez (B).

Árbitro: Cristian Rubiano

Cancha: Emilio Guatti, Boxing