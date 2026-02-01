Les pidió que apagaran una fogata y lo atacaron en un camping cerca de Bariloche

Un vecino de Bariloche denunció una situación de violencia en un camping a orillas del lago Gutiérrez, en un contexto de emergencia ígnea y altas temperaturas.

Este fin de semana, un hecho de violencia generó una gran indignación en la región , en medio de la emergencia ígnea y altas temperaturas que atraviesa la zona cordillerana. Un vecino de Bariloche padeció una situación violenta en un camping cercano al lago Gutiérrez , cuando intentó evitar que se encendiera una fogata.

Según relató, advirtió a un grupo de personas encendiendo fuego en un contexto delicado que atraviesa la zona y al intentar evitar que se consolide la fogata, fue agredido.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19 horas, cuando las temperaturas alcanzaban los 39 grados. Se dio en un predio privado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Lo atacaron por intentar evitar que prendan una fogata

Según relató la víctima en medio locales, estaba disfrutando el día con su familia en el camping cuando empezó a sentir olor a humo. “Cuando empezamos a cerrar, que la gente se empieza a retirar, sentí olor a humo. Y al no haber viento, el humo se empezó a dispersar sobre el lago”, comentó.

En ese contexto, dio detalles acerca de las dificultades que presentaba el predio ante una situación como esta. “El ingreso al lugar es precario, hay una única entrada, de difícil acceso, y en el caso de una emergencia es muy difícil poder salir, quedás encerrado”, planteó. Fue en ese momento que observó a una familia, quienes eran los que habían iniciado el fuego, aunque aseguró que no era para cocinar.

De acuerdo a lo que relató, se acercó de forma pacífica para advertirles la situación. “De buena manera les expliqué: ‘Estamos en una emergencia ígnea, declarada hoy a las 12 del mediodía. No se puede hacer fuego al aire libre’”, explicó. Aunque la respuesta estuvo muy lejos de ser la esperada y confirmó que reaccionaron de manera violenta.

Recibí un par de trompadas

“Contestaron completamente mal, insultándome”, aseguró. Y fue en ese momento que intentó registrar lo que ocurría con su celular, pero rápidamente la situación se tornó más agresiva. “Traté de sacar mi teléfono para filmar y recibí un par de trompadas, un par de bifes. Me sacaron el celular y borraron el video”, denunció.

Luego del violento episodio, comentó que habló con una de las personas a cargo del camping, pero la respuesta nuevamente estuvo lejos de ser la indicada. “Me dijo que no sea buchón, que deje a los acampantes tranquilos”, aseguró.

Rápidamente se dirigió con su familia hacia Mascardi para intentar realizar una denuncia ante Parques Nacionales, aunque afirmó que no obtuvo respuesta. “Estuve dos o tres minutos afuera y no salió nadie, no me atendió nadie”, planteó.

Luego de sus intentos por denunciar lo sucedido, interceptó a un patrullero sobre la ruta para dar aviso a la policía. Sin embargo, sostuvo que desde la fuerza le explicaron que no podían intervenir. “Sentí en la voz del comisario la impotencia de no poder hacer nada porque es un predio privado y sin la orden de un fiscal no se puede ingresar”, indicó.

Ante esta situación, decidió exponer lo que ocurrió frente a la imposibilidad de radicar una denuncia formal. “No me voy a quedar callado. La Patagonia se está prendiendo fuego y hay gente que perdió todo”, opinó.