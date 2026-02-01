Un adolescente recibió un disparo tras un ataque desde una moto y fue hospitalizado

El joven fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto y uno de ellos le disparó. Tuvo que ser trasladado de urgencia.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en la región este fin de semana. Durante la noche del sábado, un adolescente de 16 años fue herido de bala y tuvo que ser trasladado al hospital. Según se conoció, habría sido atacado por dos hombres que circulaban en una moto.

El hecho se registró pasadas las 20 horas de este sábado en la zona norte de General Roca . La víctima circulaba a pie y según detallaron familiares, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Según relataron allegados al joven, la víctima caminaba por calle Gavilán, entre Brown y Rosario de Santa Fe, cuando fue interceptado por dos sujetos.

En ese momento, uno de los ocupantes del rodado exhibió un arma de fuego y le disparó un tiro que impactó en el pie del adolescente. Rápidamente, los agresores se dieron la fuga y el joven continuó su marcha hasta volver a su domicilio, donde fue asistido por su familia, que se comunicó con las autoridades de salud.

Al ingresar al hospital de la localidad, personal de la Subcomisaría 69 intervino en el caso y entrevistó a los familiares. En ese sentido, se llevó a cabo la denuncia y comenzó las actuaciones la fiscal en turno. Además, se dio intervención al Gabinete de Criminalística y a la Brigada de Investigaciones para lograr esclarecer el hecho y encontrar a los agresores.

Motociclista atropelló a una pareja y escapó sin auxiliarlos

Otro caso que tuvo a un motociclista como protagonista de un ataque ocurrió en la región. Una pareja que caminaba por una transitada calle Balsa Las Perlas fue embestida por un motociclista que luego se retiró del lugar, sin prestar ayuda a las víctimas, quienes tuvieron que requerir atención médica.

El incidente vial se produjo el sábado alrededor de las 23 en la avenida Del Trabajador, que atraviesa el poblado en paralelo al río Limay, a la altura del Río Sol, el último barrio ubicado en el extremo oeste.

Los accidentados fueron socorridos en primera instancia por vecinos del sector que escucharon el ruido del impacto, publicó el sitio La Balsa Informativa.

Poco más tarde se presentó en el lugar un móvil de la Subcomisaría 82 y una ambulancia que se encargó de trasladarlos hasta la sala de salud. Uno hombre debió ser inmovilizado sobre una camilla rígida, se precisó.

Los damnificados contaron que la moto circulaba a alta velocidad sin las luces reglamentarias encendidas. Sumado a ello en esa parte del barrio no hay alumbrado público, destacó el mismo medio, por lo que la visibilidad se reduce notablemente en horas de la noche.