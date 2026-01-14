Terror en un barrio: un hombre fue herido en el pecho tras un tiroteo

El preocupante hecho de inseguridad se registró pasado el mediodía. La víctima fue hospitalizada y su estado es reservado.

Este miércoles, un hecho de inseguridad generó terror en un barrio. Un hombre fue herido de bala en el pecho tras un tiroteo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Personal policial dio detalles a LM Cipolletti sobre la situación y adelantaron que el hecho está en plena investigación.

Según informaron, el incidente ocurrió pasadas las 13 horas en el barrio Inalauquen de Viedma. Vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y rápidamente llamaron al 911 al notar que un vecino fue herido con arma de fuego en el pecho.

Personal de la Comisaría 30 aseguró que la víctima fue identificada como Lázaro Cologueque de 65 años, domiciliados en uno de los departamentos del lugar. " Fue trasladado al nosocomio en ambulancia con código rojo ", aseguraron. Se requirió de un corte de tránsito en la calle Rivadavia para que la ambulancia del Sistema de Atención Integral de Medicina de Emergencia (Siarme) pueda trasladarse urgentemente desde la zona de ese complejo habitacional hasta el nosocomio capitalino. Y agregaron que durante su traslado, se produjo un siniestro entre una moto y camioneta, aunque no hubo heridos graves.

Un hombre fue herido de bala tras un tiroteo

Según dieron a conocer los testigos, los disparos se efectuaron desde la parte externa del modulo por calle Río de los Sauces. La primera hipótesis estableció que se habría producido una pelea. Además, detallaron que "el herido desafortunado ocasionalmente se asomó a la ventana recibiendo el impacto".

Tras un rastrillaje en el lugar, Policía de Río Negro confirmó el hallazgo de un arma tipo tumbera. En el lugar trabaja el Gabinete de Criminalística y personal de la Comisaría 30°.

Golpe comando en una empresa: golpearon al sereno y robaron millonario botín

Una banda integrada por al menos cinco delincuentes asaltó la planta de NRG, la empresa que abastece arena para la industria hidrocarburífera, cuyo predio se encuentra en la zona de la periferia norte de Allen.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 22 y fue muy violento. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los ladrones sorprendieron al sereno, a quien golpearon salvajemente y luego dejaron maniatado y encerrado.

Luego se llevaron dos vehículos y herramientas, y escaparon. Una versión indica que se trata de un botín millonario. El trabajador pudo liberarse y pedir ayuda alrededor de las 4 de la madrugada de este martes.

Trascendió que estaba muy golpeado y en estado de shock, y que además de la asistencia médica fue contendido por profesionales de la OFAVI (Oficina de Atención Integral a la Víctima de Delito).