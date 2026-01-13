Golpe comando en una empresa de Allen: golpearon al sereno y robaron millonario botín

El lunes por la noche una banda de delincuentes irrumpió en la empresa de Allen y tras reducir y agredir al sereno se llevaron dos vehículos y herramientas.

Una banda integrada por al menos cinco delincuentes asaltó la planta de NRG , la empresa que abastece arena para la industria hidrocarburífera, cuyo predio se encuentra en la zona de la periferia norte de Allen .

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 22 y fue muy violento. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los ladrones sorprendieron al sereno, a quien golpearon salvajemente y luego dejaron maniatado y encerrado.

Luego se llevaron dos vehículos y herramientas, y escaparon . Una versión indica que se trata de un botín millonario . El trabajador pudo liberarse y pedir ayuda alrededor de las 4 de la madrugada de este martes.

Trascendió que estaba muy golpeado y en estado de shock, y que además de la asistencia médica fue contendido por profesionales de la OFAVI (Oficina de Atención Integral a la Víctima de Delito).

La investigación del asalto a NRG

Las autorides a cargo de la pesquisa esperaban que el guardia se repusiera de las agresiones para que pudiera prestar testimonio que aporte mayores datos del hecho, los que serán clave para la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno de General Roca. En el lugar del ataque trabajó el personal del Gabinete de Criminalística en busca de indicios y rastros de los autores.

La versión de la firma

Desde la empresa NRG confirmaron el golpe delictivo y precisaron que fueron siete personas que ingresaron al predio portando armas de fuego y con sus rostros cubiertos. Agregaron que el empleado de vigilancia fue reducido y maniatado, y se registraron daños en la garita de donde se encontraba el operario, quien fue agredido físicamente, y que si bien fue hospitalizada está fuera de peligro.

En el marco del episodio ratificaron que se sustrajeron bienes de valor pertenecientes a la compañía, incluyendo unidades de su flota y equipamiento operativo. En este momento, se encuentran en curso las investigaciones correspondientes.

"La planta se encuentra ubicada en un área que no cuenta con cobertura permanente de seguridad municipal, lo que representa un riesgo no solo para los bienes, sino también para las personas que trabajan en el lugar. Este episodio se suma a otros hechos de similares características registrados con anterioridad en las instalaciones de la compañía", destacaron.

En proceso de reestruturación

Por otra parte, se indicó desde la firma que se encuentran en "proceso de reestructuración" y que implementaron "medidas adicionales de seguridad operativa, con foco en la protección del personal y en la continuidad de las actividades, mientras avanza en las gestiones orientadas a regularizar sus compromisos".

Sostuvieron en esta línea que "NRG reitera la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades locales y nacionales para mejorar las condiciones de seguridad en el área y prevenir situaciones que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales de la compañía".