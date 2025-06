Despidieron a más de 200 trabajadores en NRG y crece la incertidumbre

"Por el momento no nos están pagando las liquidaciones . Lo que hemos podido hablar con la empresa es que sí se van a pagar. Pero en términos de tres cuotas , lo que tenemos hasta el día de hoy sería la primera en julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre", detalló Muñoz en diálogo con CNN Radio Roca.

Según el referente sindical, la empresa arrancó con un cupo de más de mil empleados hace dos años, pero se fue achicando conforme pasó el tiempo. "Solo en el sector de canteras se despidieron unas 20 personas. Esta es la tercera vez que cierran el sector de cantera. Calculamos que arriba de doscientos veinte, doscientos treinta personas, han quedado sin trabajo en total".

Vaca Muerta y el modelo de "arena de cercanía", en crisis

La crisis de NRG expone también un problema mayor en el modelo de producción de “arenas de cercanía”, promovido en los últimos años para abastecer a la industria hidrocarburífera de la región.

Muñoz, explicó que "empezó a decirse que supuestamente las arenas de cercanía no servían y esto lo que hizo fue que empresas no estaban comprando esa arena. Todas las empresas, todas las petroleras, los pozos que venían habiendo antes ya no son los mismos con los que se trabajan hoy. Eso quiere decir que ha disminuido mucho la venta de arenas y eso nos ha impactado".

En ese sentido, remarcó que "la arena de acá de lo que es la Patagonia, no es mala, sirve porque siempre se hicieron evaluaciones y siempre sirvió. Puede ser algo político, pero lo que se comenta es que quieren traer arena de afuera. Eso perjudica aparte del sur argentino porque lo que es la arena para el fracking mayormente la sacan de acá, entre Río Negro y Neuquén, ¿no?".

NRG ALLEN Allen: denuncian más de 200 despidos en NRG

Despidos: antecedentes y perdida de confianza de NRG

El año pasado, la intervención de la Secretaría de Trabajo de Río Negro destrabó un conflicto por el retraso en los pagos en la planta de Allen, luego de un bloqueo por parte de los trabajadores. En diciembre pasado, la firma ya había anunciado el despido de 180 trabajadores debido a una drástica caída en la demanda. Además, se activaron mecanismos para la reubicación de personal despedido en otras firmas del sector.

Muñoz aseguró que esta vez la situación es más compleja. "Hoy en día creo que con lo que está pasando, la empresa debe dinero a otras compañías y cosas así, entonces no tiene la misma confianza como para que digan a NRG que le toman la gente que estaba. Está medio complicado el tema, la gente quedó desempleada y no hubo reubicación, no hubo nada esta vez. Los compañeros siguen sin trabajo".

Desde AOMA, en conjunto con otros gremios involucrados en la actividad, están impulsando instancias de diálogo con la empresa y con organismos gubernamentales para buscar soluciones concretas.

“Es una época complicada por la situación del país, está complicado el tema del trabajo en general. Estamos esperando tener una reunión entre varios sindicatos y la empresa. La idea es ver si se puede gestionar la ayuda del gobierno, como pasó en otras situaciones, para garantizar el pago de las liquidaciones”, explicó Muñoz.

“Lo que más deseamos es poder decirle a la gente que va a cobrar. Y no que la empresa presentó quiebra y no cobra nadie", sostuvo.