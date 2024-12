Despidos en NRG: extendieron la conciliación, pero no hubo marcha atrás

nrg-allen-001jpeg.webp

Hubo reuniones con autoridades de Río Negro y, luego, de Neuquén, en las que la empresa intentó explicar ante el resto de los actores involucrados por qué se complejizó demasiado el escenario económico y no hubo más remedio que aplicar un plan integral de reestructuración, que incluyó despidos.

En Río Negro, la Provincia se comprometió a mejorar los controles al transporte de arena para fracking para evitar el uso de camiones y empleados de otras provincias. Sin embargo, la reestructuración siguió su curso.

Ante la presión de los gremios, la negociación continúa abierta y esta semana "se planteó la necesidad de extender la conciliación", confiaron desde la firma con base en Allen. El objetivo es tener "más tiempo para encontrar alternativas de resolución del tema", se amplió.

Extienden la negociación por los despidos en NRG

El objetivo de las partes es encontrar una solución, tanto para NRG como para los trabajadores, antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, más allá de la predisposición de la firma, desde la empresa afirmaron que "la situación continúa siendo crítica", lo que limita su margen de acción.

A pesar de la conciliación, los 181 empleados despedidos no están cumpliendo tareas, ni volverán a hacerlo hasta que no se defina la situación. Se debe a que "no tienen tareas que hacer porque es el personal que estaba cumpliendo rol en las bases y el circuito intermedio, sectores se dieron de baja como parte de la reestructuración de la empresa", explicaron en NRG.

Los gremios, en tanto, se mantienen firmes en su reclamo para que sean reincorporados o reasignados, o se les otorgue la posibilidad de cambiar de empleo. Este miércoles la empresa mantendrá encuentros tanto con Camioneros como con Petroleros y buscará encaminar la negociación.