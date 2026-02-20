Fiesta de la Manzana 2026: concursos, ferias, patio gastronómico y desafíos deportivos

El evento, que arranca este viernes en General Roca, contempla numerosas propuestas más allá de los shows musicales.

En la Fiesta de la Manzana 2026 habrá numerosas actividades, además de los shows musicales

La Fiesta Nacional de la Manzana es una de las fiestas más importantes y multitudinarias de la Patagonia Argentina. Se lleva a cabo anualmente, durante el mes de febrero, en el Predio Ferial Municipal de la ciudad de General Roca . Y contempla numerosas propuestas: concursos, ferias, patio gastronómico y desafíos deportivos.

Cabe recordar que la edición 2026 de la Fiesta De La Manzana se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de febrero de 2026, y contará con una grilla repleta de destacados artistas, tales como Damas Gratis, Emanero, Cazzu, Lali, YSYA y Neo Pistea, entre muchos otros.

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 ofrece numerosas actividades , entre las que pueden mencionarse:

Concurso Peso de la Manzana, que entrega un auto 0km como primer premio.

Premiación del Concurso Ideas Emprendedoras.

Concurso de Embaladores.

Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo.

Patio gastronómico.

Show de artistas regionales.

Paseo de artesanos.

Parque de juegos mecánicos.

Desafíos Deportivos.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región, al tiempo que se ofrecen espectáculos y actividades que se han ido adaptando a los gustos contemporáneos.

También se realizan competiciones deportivas, como el tradicional concurso de embaladores de manzanas, que pone en valor el trabajo manual y el esfuerzo de los productores locales.

En relación al clásico concurso Peso de la Manzana, cabe destacar que los participantes ganadores serán aquellos quienes expongan, con anterioridad al pesaje de una manzana, el número más cercano a la realidad de su peso.

Así, los organizadores destacan que son dos los premios para los ganadores del concurso, consistentes en:

Primer Premio: un automóvil cero kilómetro.

Segundo Premio: una moto 0 Km.

El primer premio será para quien exponga el número más cercano al peso real de la manzana y el segundo para quien lo siga a este en proximidad de peso.

Respecto del Concurso Ideas Emprendedoras, competirán en la Fiesta de la Manzana 2026 diversas actividades como:

La producción de leña ecológica.

La elaboración de barritas de cereales proteicas a partir de harina de orujo de manzana.

La elaboración de cosmética natural y artesana.

La producción artesanal de aromas.

La fabricación artesanal de piezas y revestimientos en terrazo.

La transformación de plástico reciclado en productos, mobiliario y revestimientos.

La recolección y reutilización de bolsas plásticas, que mediante un proceso de termofusión las transforma en un cuero plástico, para elaborar accesorios de uso cotidiano.

La luthería especializada en la construcción artesanal de tambores de alta calidad sonora, cuidando cada etapa del proceso, entre otras.

La Fiesta Nacional de la Manzana es una de las celebraciones más emblemáticas del Alto Valle.