Fiesta Nacional de la Manzana: el moderno operativo policial con monitoreo en tiempo real

La Fiesta Nacional de la Manzana sumó este año un moderno sistema de seguridad con un monitoreo en tiempo real . Se trata de un Centro Operativo Móvil del sistema RN Emergencias 911 que funciona en un colectivo que ya está instalado dentro del predio. Desde allí se controlarán los accesos y lo que suceda durante las tres jornadas de celebración , con la coordinación de patrulleros y gestión de emergencias .

En el interior del rodado funcionará una sala de comando completa con pantallas que vigilarán en vivo el desarrollo de la fiesta y un sistema de comunicaciones que integra radio, telefonía y transmisión de datos . El operativo contará con 11 cámaras instaladas especialmente en el predio y otras ubicadas en los alrededores del casco urbano y accesos de la Ruta 22 , por donde se espera el ingreso de miles de personas durante las tres jornadas.

El móvil cuenta con cámaras fijas y domos de alta definición que permitirá reconocer acercamientos precisos, seguimiento de movimientos y cobertura de sectores amplios en segundos. Además, incorpora tecnología LPR para lectura automática de patentes para identificar a los rodados que presentan pedido de secuestro , con un sistema que genera una alerta inmediata.

El centro móvil está conectado directamente con el sistema de emergencias. Cualquier llamado al 911 dentro del predio o zonas cercanas podrá ser gestionado desde el lugar. Los operadores despacharán móviles y coordinarán los recursos sin demoras. Incluso habrá transmisión en vivo desde un patrullero del Cuerpo de Seguridad Vial que recorrerá los accesos, reforzando el control dinámico.

El sistema permitirá geolocalizar los móviles policiales desplegados en la ciudad. Esta herramienta optimiza los tiempos de respuesta ante incidentes, ya que desde el centro se identifica el punto exacto y se envía el patrullero más cercano. La coordinación evitará la superposición de recursos y mejora la reacción ante situaciones de emergencia.

Un moderno sistema de seguridad que funcionará por primera vez en Roca

El jefe de la Regional Segunda, Eliseo González, en declaraciones a medios locales confirmó que el centro móvil funcionará por primera vez en la ciudad. El operativo incluirá una fuerte presencia policial con el objetivo de reforzar la prevención durante las noches del festival.

Fiesta de la Manzana Se espera una masiva convocatoria en la nueva edición de la Fiesta de la Manzana.

González explicó que estaba previsto instalar 12 dispositivos de videovigilancia pero finalmente se instalarán 20 cámaras. En el interior del colectivo trabajarán ocho personas, seis operadores y dos supervisores encargados de coordinar el funcionamiento y optimizar la respuesta ante incidentes o fallas técnicas.

Cámaras de alta definición y visión infrarroja

El director operativo del 911, Juan Pablo Ibáñez detalló que el equipamiento ya fue probado en otras festividades masivas como en Viedma con un desempeño positivo. Destacó que el monitoreo podrá identificar sectores específicos y alertar rápidamente al personal en el lugar para que intervenga.

centro operativo policia manzana El colectivo ya está instalado en el predio.

“Con las cámaras uno visualiza todo desde arriba y con mayor detenimiento. Se pueden ver detalles que incluso el ojo humano no podría detectar” agregó Ibáñez.

El sistema contará con tecnología de alta definición, zoom y visión infrarroja, lo que permitirá observar con claridad las secuencias incluso en zonas con poca visibilidad.