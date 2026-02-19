Fiesta Nacional de la Manzana: el particular pedido de la policía para quienes asistan con menores

La Policía reforzará controles en la Fiesta de la Manzana, difundió qué se puede ingresar y pidió medidas clave para evitar extravíos de niños.

La Fiesta Nacional de la Manzana se desarrollará del 20 al 22 de febrero en General Roca.

Con la expectativa de convocar a miles de vecinos y turistas durante tres jornadas consecutivas, la Policía de Río Negro desplegará un operativo integral de seguridad para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 , que se desarrollará desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero en General Roca . El dispositivo incluirá controles estrictos en los accesos al predio, presencia reforzada dentro del evento y operativos viales en rutas.

El objetivo central será garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos más convocantes del Alto Valle , que combina espectáculos musicales de primer nivel, propuestas culturales, actividades recreativas y espacios especialmente pensados para las infancias.

Desde la Unidad Regional II se informó que el ingreso al predio estará sujeto a controles rigurosos. No se permitirá el acceso con envases de vidrio, aerosoles, encendedores, armas, elementos cortantes o contundentes, ni bebidas alcohólicas .

Además de los artistas, se espera el concurso de embaladores, el corte de la manzana y el sorteo de un 0Km.

Los operativos estarán a cargo de personal policial que realizará inspecciones en cada uno de los accesos habilitados, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de los espectáculos.

En este sentido, las autoridades remarcaron la importancia de que el público colabore con las disposiciones vigentes. El cumplimiento de estas medidas no solo apunta a evitar situaciones de riesgo, sino también a agilizar el ingreso y evitar demoras en horarios de alta concurrencia.

elementos prohibidos fiesta de la manzana

Recomendación clave para quienes asistan con menores

Uno de los ejes centrales del operativo estará puesto en la protección de los menores de edad. Frente a la gran cantidad de público esperada, se activará un protocolo específico ante posibles extravíos.

Desde la Policía se recomendó a las familias completar una planilla con los datos del adulto responsable y colocarla en la ropa o pertenencias de los menores. Este simple procedimiento permitirá una rápida identificación en caso de que un niño se extravíe dentro del predio.

Las planillas estarán disponibles en los puestos de ingreso y forman parte de una estrategia preventiva que busca reducir tiempos de respuesta y facilitar la reunificación familiar.

Además, se solicitó a los adultos mantener siempre a los menores bajo supervisión, acordar puntos de encuentro dentro del predio y enseñarles a acudir a personal policial o de seguridad ante cualquier situación.

Control-General-Roca.jpg Durante el fin de semana, se reforzarán los controles viales y de alcoholemias en rutas del Alto Valle. Archivo

Operativos en rutas y control del tránsito

En paralelo al operativo dentro del predio, el Cuerpo de Seguridad Vial desplegará controles sobre la Ruta Nacional 22 y otros accesos a la ciudad.

Los dispositivos comenzarán a implementarse diariamente desde las 19, coincidiendo con el horario de mayor circulación hacia el evento. Se prevé una importante afluencia de vehículos, por lo que se recomendó circular con precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal en el lugar.

Estos controles no solo estarán orientados a ordenar el tránsito, sino también a prevenir siniestros viales en un contexto de alta movilidad regional.

Fiesta de la Confluencia 2023 sábado 18 YSY A YSY-A cerrará la primera noche de fiesta. María Isabel Sánchez

Tres días de fiesta: la agenda

El viernes 20 iniciará la programación del escenario regional con danzas folklóricas de la mano de Latidos de Mujeres, continuará la banda de rock Alter Ego, el folklore continuará con Terrafonía y luego La Sacha Sonkoy aportará su ritmo guarachero. Parranderos desplegará chamamé; y el cierre estará a cargo de Tu Mambo con cuarteto.

El escenario infantil con actividades dedicadas a los más pequeños comenzarán a las 19:30 con actividades lúdicas y juegos de ingenio. Durante la misma jornada se realizará la tradicional bendición de los frutos y un reconocimiento a los palistas roquenses.

La programación del escenario mayor comenzará a las 20.00 con la presentación de Trap de Kala Rivero, seguido de la premiación de Tría Cross de la Manzana y la entrega de premios del Concurso de Ideas de Emprendedoras. La noche continuará con el show de La Estafa Dub, Neo Pistea y el cierre estará a cargo de YSY-A.

Fiesta Nacional de la Manzana La fiesta se desarrolla en el predio ubicado sobre ruta nacional 22 de General Roca. Archivo

El sábado 21 iniciará la programación a las 20.00 con la presentación del grupo de danza del Instituto Universitario Patagónico de las Artes con Simbiosis en Movimiento; continuará Tango Austral con obras del maestro Astor Piazzolla; la compañía de malambo Tralihue subirá al escenario junto al conjunto Sonora Raíz; las bandas Linaje y Peñeros interpretarán música folklórica.

El escenario mayor abrirá con la presentación de Álamos Plateados con su cumbia colombiana, seguido de la presentación de Piel de León con cumbia santafesina. El concurso de peso de la Manzana por el Auto 0km definirá su ganador en el escenario principal. El cierre de la jornada estará a cargo de Emanero y Damas Gratis.

El cierre estará a cargo de Disfruto, la banda que promete movilizar a todo el público al ritmo del cuarteto. En el escenario infantil, comenzará a las 19:30 horas con Robert y la Máquina de Hacer Canciones y durante la noche se desarrollará el Concurso de Embaladores.

SFP Lali en el Rucha Che le doy hasta que diga aque ama las politicas de Milei (42) Lali cerrará con su show el domingo. Sebastián Fariña Petersen

La programación del domingo 22 comenzará a las 20 horas en el escenario mayor con el show de La Forma del Aire, seguido de la presentación de Cazzu y el cierre a cargo de Lali Espósito. También se otorgará el reconocimiento a protagonistas del Circuito Productivo de General Roca.

El escenario regional iniciará en el mismo horario con la presentación del conjunto de danzas urbanas Delta Crew que abrirá la última jornada. El rock llegará con Por Demás; el tango tendrá su espacio con el cantante Leandro Rodríguez; el chamamé sonará de la mano de Miguelito de la Gente; luego será el turno del reggae/ska con La Drim; y el cierre del escenario regional estará a cargo de Kantores de Tierra Adentro.

El escenario de Producción- Infancias tendrá el Teatro Alpargata y la premiación para los ganadores del Concurso de Embaladores.