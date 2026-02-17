Fiesta Nacional de la Manzana: cronograma de artistas, horarios y escenarios alternativos

La celebración comenzará este viernes 20 y se extenderá hasta el domingo 22 con un escenario regional y propuestas para las infancias. Los horarios de los espectáculos de Cazzu, Lali y Damas Gratis.

La Fiesta Nacional de la Manzana tendrá lugar el 20, 21 y 22 de febrero.

La Fiesta Nacional de la Manzana comenzará este viernes 20 de febrero y se extenderá hasta el domingo 22 con tres jornadas que incluirán espectáculos musicales, propuestas culturales teatrales y actividades destinadas a las infancias . El cronograma de artistas en el escenario principal y regional, horarios y espacios alternativos con teatro, juegos y música. También habrá concursos y reconocimientos a los talentos locales como la competición de embaladores y la premiación a la manzana con mayor peso.

El viernes 20 iniciará la programación del escenario regional con danzas folklóricas de la mano de Latidos de Mujeres , continuará la banda de rock Alter Ego, el folklore continuará con Terrafonía y luego La Sacha Sonkoy aportará su ritmo guarachero. Parranderos desplegará chamamé; y el cierre estará a cargo de Tu Mambo con cuarteto.

El escenario infantil con actividades dedicadas a los más pequeños comenzarán a las 19:30 con actividades lúdicas y juegos de ingenio . Durante la misma jornada se realizará la tradicional bendición de los frutos y un reconocimiento a los palistas roquenses.

La programación del escenario mayor comenzará a las 20.00 con la presentación de Trap de Kala Rivero, seguido de la premiación de Tría Cross de la Manzana y la entrega de premios del Concurso de Ideas de Emprendedoras. La noche continuará con el show de La Estafa Dub, Neo Pistea y el cierre estará a cargo de YSY-A.

Fiesta de la Manzana La Fiesta contará con un espacio gastronómico y un escenario dedicado a las infancias.

Programación del sábado 21 a pura cumbia

El sábado 21 iniciará la programación a las 20.00 con la presentación del grupo de danza del Instituto Universitario Patagónico de las Artes con Simbiosis en Movimiento; continuará Tango Austral con obras del maestro Astor Piazzolla; la compañía de malambo Tralihue subirá al escenario junto al conjunto Sonora Raíz; las bandas Linaje y Peñeros interpretarán música folklórica.

El escenario mayor abrirá con la presentación de Álamos Plateados con su cumbia colombiana, seguido de la presentación de Piel de León con cumbia santafesina. El concurso de peso de la Manzana por el Auto 0km definirá su ganador en el escenario principal. El cierre de la jornada estará a cargo de Emanero y Damas Gratis.

Fiesta Nacional de la manzana 2022 3.jpg El sábado 21 será una noche a pura cumbia de la mano de Álamos Plateados, Piel de León y Damas Gratis.

El cierre estará a cargo de Disfruto, la banda que promete movilizar a todo el público al ritmo del cuarteto. En el escenario infantil, comenzará a las 19:30 horas con Robert y la Máquina de Hacer Canciones y durante la noche se desarrollará el Concurso de Embaladores.

Artistas y espectáculos del domingo 22

La programación del domingo 22 comenzará a las 20 horas en el escenario mayor con el show de La Forma del Aire, seguido de la presentación de Cazzu y el cierre a cargo de Lali Espósito. También se otorgará el reconocimiento a protagonistas del Circuito Productivo de General Roca.

Fiesta de la manzana 2017 La nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana promete ser masiva.

El escenario regional iniciará en el mismo horario con la presentación del conjunto de danzas urbanas Delta Crew que abrirá la última jornada. El rock llegará con Por Demás; el tango tendrá su espacio con el cantante Leandro Rodríguez; el chamamé sonará de la mano de Miguelito de la Gente; luego será el turno del reggae/ska con La Drim; y el cierre del escenario regional estará a cargo de Kantores de Tierra Adentro.

El escenario de Producción- Infancias tendrá el Teatro Alpargata y la premiación para los ganadores del Concurso de Embaladores.