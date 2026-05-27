¿Se adelantó la temporada?: la curiosa aparición de orcas en la costa rionegrina

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático explicó el encuentro de un bañero con una orca macho y por qué se acercó el animal. Los registros históricos de llegada de animales a la Costa Atlántica.

La hipótesis de los expertos explican que la orca habría confundido el sonido de los remos de la canoa con el movimiento de una posible presa.

La sorpresiva aparición de una orca macho que se acercó a un bañero en la costa de Bahía Rosales de Viedma provocó la sorpresa en todos los presentes y despertó interrogantes sobre un posible inicio anticipado de la temporada de orcas.

El desopilante encuentro tuvo lugar en la costa marítima rionegrina, en las inmediaciones de Viedma , que se convirtió en el escenario de un acontecimiento inédito cuando un portentoso mamífero marino se aproximó de manera directa a la línea costera , en un movimiento similar al que realizan para cazar y es fácilmente reconocible para los lugareños ya que las playas cercanas a la capital provincial son zona de caza para las orcas.

Sin embargo, en esta ocasión la orca no iba hacia un lobo marino sino hacia una persona que paseaba en kayak cerca de la orilla. El animal marino se acercó en forma directa al hombre generando pánico entre los testigos.

El impactante encuentro en la costa de Río Negro

El singular encuentro ocurrió este último 25 de mayo, en pleno feriado patrio. Una pareja que disfrutaba de una tarde tranquila en la playa de La Ensenada, ubicada en Bahía Rosas, presenció la escena extraordinaria. El momento exacto de la interacción fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

orcasss El avistaje sucedió en la costa de Viedma, donde todas las playas son un punto de caza para las orcas.

Si bien las imágenes del registro fílmico se tomaron a la distancia y no permiten precisar con absoluta nitidez la mecánica exacta del hecho, se percibe con claridad el movimiento de la pequeña embarcación. En el video se observa que el kayakista se dio prisa por acercarse más a la orilla, por lo que se presume que fue consciente de que la orca se acercaba hacia él. Incluso, el bote se dio vuelta cuando el animal estaba muy cerca del navegante.

El impactante video fue compartido inicialmente por "Mili" Yahuar, contando además con los créditos de Fernando Mariño y Matías Acuña, quienes contribuyeron de manera fundamental a documentar este espectacular fenómeno natural.

La escena se viralizó rápidamente a través de redes sociales y motivó la intervención de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que buscó llegar tranquilidad a la comunidad al informar que no existen registros de ataques de orcas a personas en estado silvestre en la región.

Una orca le dio un gran susto a un hombre que navegaba en Kayak

El encuentro sucedió en una zona de caza para las orcas

El avistaje sucedió en la costa de Viedma, donde todas las playas son un punto de caza para las orcas, debido a la presencia de una gran colonia de lobos marinos de La Lobería. Por esta razón, hay científicos trabajando en la zona y sus investigaciones permitieron identificar a muchos ejemplares.

La orca del video, sería Pao (cuyo nombre oficial es PTN-006), un imponente macho que pertenece a una de las familias de orcas más conocidas y estudiadas en la provincia de Chubut.

Los expertos manejan una hipótesis clara respecto al comportamiento del animal. Una de las versiones técnicas indica que Pao se sintió atraído por la vibración y el sonido generado por los remos al moverse en el agua. Debido a esto, es muy probable que se haya confundido al kayakista con un lobo marino.

Orcas Télam

La hipótesis del por qué Pao se acercó al hombre

Una versión que fue confirmada por las autoridades de la secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el animal habría confundido el sonido de los remos de la canoa con el movimiento de una posible presa. Una vez que identificó que se trataba de una persona, el cetáceo regresó mar adentro sin provocar incidentes.

Las autoridades indicaron que las orcas que suelen arriban a la costa atlántica rionegrina provienen de la Península Valdés y habitualmente comienzan a observarse entre junio y agosto. Los antecedentes más recientes registraron presencias en julio de 2023, junio de 2024 y junio de 2025.

Desde la secretaría provincial señalaron que la presencia temprana de Pao no necesariamente implica un adelantamiento de la temporada. Explicaron que la presencia de orcas son parte de un comportamiento habitual en machos adultos como Pao, que suelen trasladarse solos o acompañados por otro macho.

orcas El encuentro sucedió en la costa de Viedma, cerca de La Lobería, una zona de caza de orcas.

Otros episodios de orcas en la costa atlántica

Incluso, Pao llegó en mayo de 2025 junto a Emyr, un macho joven de 12 años. En aquella oportunidad permanecieron solo un día en Punta Bermeja antes de regresar a Península Valdés. Posteriormente, Pao volvió junto al grupo el 6 de junio y permanecieron cerca de tres semanas en la zona.

En este sentido, no se descarta que este año pueda repetirse un comportamiento similar: que Pao visite nuevamente la costa rionegrina de manera anticipada y luego regrese junto al resto del grupo en las próximas semanas.

Aunque el avistaje de Pao no ocurrió dentro de un Área Natural Protegida, se espera que en las próximas semanas las orcas comiencen a observarse también en Punta Bermeja, uno de los puntos más emblemáticos de la costa rionegrina para el avistaje de fauna marina.

Orcas Télam

Principales recomendaciones para observar los animales

Si bien los meses de mayor presencia de orcas en la costa rionegrina suelen ser junio y julio, los últimos días comenzaron a registrarse los primeros avistajes en el Golfo San Matías, generando expectativas en las empresas turísticas y la llegada de visitantes.

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron la importancia de sostener prácticas responsables para el avistaje para evitar alteraciones en el comportamiento natural de los animales y preservar la seguridad de quienes recorren la costa.

Entre las principales recomendaciones, indicaron observar desde lugares habilitados y seguros, no ingresar al mar cuando haya presencia de orcas, evitar acercarse en embarcaciones pequeñas, no generar ruidos fuertes ni intentar interactuar con los animales y respetar las indicaciones del cuerpo de guardas ambientales y personal de las Áreas Naturales Protegidas.