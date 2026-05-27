Cómo es el revolucionario proyecto de 1.500 terrenos "a mitad de precio" que propone Municipio del Alto Valle

Será enviado en los próximos días al Concejo Deliberante y de prosperar "cambiará la realidad y la historia de cientos de familias". La explicación del asesor legal a LMC .

El Municipio de Fernández Oro anunció públicamente un mega proyecto que promete resolver la problemática habitacional y garantizar el “acceso a la tierra” en una ciudad en permanente desarrollo y crecimiento.

Se trata de un ambicioso plan que de prosperar pondrá a disposición de los vecinos 1.500 lotes de 300 metros a “precios accesibles pues costarán la mitad del valor de mercado”, adelantó a LM Cipolletti , Martín Rebaliatti , asesor legal y coordinador de Gabinete de la pujante ciudad rionegrina.

La mano derecha del intendente Gustavo Amati consideró que la iniciativa que enviarán en los próximos días al Concejo Deliberante “es muy importante y totalmente viable ”.

En primera instancia se arrancaría con 250 lotes en un predio de 84 hectáreas que abarca desde cercanías del aserradero Santarelli y la bodega Constantini hasta el “límite con Allen, por Ruta 65”, anticipó el funcionario.

“Sería en la continuidad del barrio Piedras Blancas 1 y 2, una zona rural que había quedado como reserva para futura urbanización. Uno de los propietarios de esas tierras presentó informe de impacto ambiental y la idea es que sea declarada zona especial para desarrollar loteos accesibles, en forma conjunta con la Municipalidad”, detalló Rebaliatti.

ECP FERNANDEZ ORO (39) El proyecto será enviado al Concejo Deliberante, que definirá la suerte de miles de vecinos. Estefania Petrella

“Es similar al loteo Manríquez. El Municipio urbaniza la parcela grande, le devuelve el 50 % al dueño de la chacra y se queda con el otro 50 %”, ahondó desde su oficina en el primer piso de la Municipalidad, poco después de culminar “una de las tantas reuniones” diarias.

Recalcó que los tiempos de ejecución del emprendimiento urbanístico dependerán de la celeridad y el trato que le otorgue el Concejo Deliberante al proyecto, aunque estimó que “en 3 ó 4 reuniones debería sacarlo, tras estudiarlo, consensuarlo, etc. Necesitamos 3 votos de los 4 posibles y calculamos que van a acompañar porque no desconocen la realidad que se vive en Fernández Oro, donde muchos de nuestros hijos y gente de 65 años no pueden acceder al terreno propio”.

Sobre el proceso, indicó que “en caso de que saliera aprobado, a la semana siguiente se hace el llamado a inscripción para que los interesados se anoten”.

El paso a paso rumbo al sueño del lote propio

Más adelante, Rebaliatti desmenuzó los pasos a seguir por quienes pretendan comprar un lote. “Se inscriben, se les adjudica enseguida, después firman boleto de compra y venta y en 24 ó 25 meses ya podrán tomar posesión del mismo, una vez que esté terminado el lote (la Municipalidad se encargará previamente de la apertura de calle y enripiado, alumbrado público, electricidad domiciliaria y agua). Eso sí, cumplidos esos dos años, van a tener que cancelarlo en el momento para ocuparlo o se les entregará recién cuando terminen de abonar las cuotas”, aclaró.

Montos y financiación

La información acaso más esperada por los fieles lectores del portal más popular de la Patagonia. El precio y la forma de pago de los terrenos. Y esto anunció el coordinador de gabinete de Fernández Oro: “Serán 48 cuotas de 250 mil pesos aproximadamente”.

Es decir, apenas 4 años por mucho menos de lo que sale un alquiler en la actualidad, por trazar un paralelo con el rubo inmobiliario.

Prioridad para los orenses

Un dato no menor es que se privilegiará a aquellas personas de “mayor tiempo de residencia en la ciudad. Los primeros 100 lotes estarán dirigidos a vecinos con entre 20 y 30 años de residencia en Oro y los 150 lotes restantes de la primera tanda a personas con más de 30 años acá”.

ECP FERNANDEZ ORO (120) El 19 de mayo se celebra el aniversario de General Fernández Oro. Estefania Petrella

“El intendente ha convocado a concejales oficialistas y opositores con ese particular enfoque; que primero accedan por año de antigüedad y luego la intención es que los otros lotes vayan bajando gradualmente ese requisito de los años de residencia”, puntualizó.

Hasta 2 unidades por lote

Otra arista fundamental del megaproyecto es que se “permitirá hasta 2 unidades por cada lote, entonces ya no estás hablando de solución para 250 sino para 500 familias. Y ni hablar cuando salgan los otros 1250 lotes… Podés sumar a algún familiar para que se construya al fondo y les sirve a todos”.

Haciendo un ligero repaso de las últimas grandes acciones municipales, remarcó que este nuevo desafío es “gracias a la compra de maquinarias con lo recaudado en las subastas de terrenos. Esto nos permite generar más lotes y no solo beneficios públicos”.

“Estamos entusiasmados. Vemos la necesidad de accesibilidad a la tierra, ya van 6 loteos sociales entregados en distintas gestiones acá en Oro. Si se autorizara este, en su totalidad, habría lotes para 6 gestiones más, es decir, excede a Gustavo Amati, es una planificación sería pensando en la ciudad y su gente”, culminó.