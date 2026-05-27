A cualquier esquina en 15 minutos: la apuesta de Rodrigo Buteler para Cipolletti

Tras el viaje a Houston, el intendente anticipa obras y planificación para los cipoleños en una ciudad que crece al compás de Vaca Muerta.

El intendente Rodrigo Buteler, anticipó el modelo que busca replicar en Cipolletti para los próximos años.

Rodrigo Buteler recorrió Houston y Austin, se sentó con ejecutivos de Shell , Chevron y JPMorgan , y visitó la Alcaldía de Houston. El intendente de Cipolletti volvió del viaje organizado por AmCham con una mirada renovada sobre lo que implica planificar una ciudad que crece más rápido que la media.

La delegación argentina, integrada por líderes corporativos y funcionarios públicos, participó del programa de Energía de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina . Las reuniones abordaron infraestructura energética , logística , el rol del gas natural y los desafíos de competitividad internacional. Para Buteler, sin embargo, una parte central del aprendizaje estuvo en otro plano.

"Es como ir a un Vaca Muerta más desarrollado, por la cantidad de años que vienen llevando adelante ese proceso", describió el intendente en diálogo con LM Cipolletti . Lo que vio en Texas fue el resultado de décadas de planificación: autopistas, conectividad vial y un esquema de desarrollo donde el sector público y el privado construyen infraestructura juntos.

amcham - buteler La delegación oficial estuvo integrada por funcionarios locales, provinciales y nacionales.

Vaca Muerta en el centro del mundo

Las visitas a Shell, Chevron y JPMorgan dejaron otra lectura que Buteler no pasó por alto. En esas salas de reunión, Vaca Muerta no es una promesa sino un dato concreto. "Lo que generó Río Negro como provincia exportadora, sumado a otras variables, como las jurídicas, nos pone hoy en un lugar central en el mundo", señaló.

Esa centralidad implica también una responsabilidad urbana. Las ciudades que están en la órbita de Vaca Muerta crecen a un ritmo que exige anticipación. "Sin enfoques en infraestructura y conectividad vial es muy difícil planear el crecimiento", advirtió el mandatario.

En ese sentido, el modelo que observó en Houston —donde la infraestructura vial se desarrolla con un mix de financiamiento público y privado— es una referencia a analizar. "Hay que ver qué modelos se pueden aplicar en nuestra región", planteó Buteler, en un contexto donde el traspaso de rutas nacionales al gobierno provincial y el avance del tren abren nuevas posibilidades para Cipolletti.

E.C.P ENTRADA A CIPOLLETTI (1).JPG El Intendente apuesta al modelo de "la ciudad de los 15 minutos" en Cipolletti. Estefania Petrella

La ciudad de los 15 minutos: una idea que asoma en Cipolletti

En paralelo a esa reflexión sobre infraestructura, Cipolletti avanza en otro concepto urbano que el intendente viene impulsando con obras concretas. Este miércoles, Buteler participará en Bariloche de una charla con Carlos Moreno, el urbanista franco-colombiano y director científico de la cátedra de Territorio e Innovación de la Universidad Sorbona de París, reconocido como el ideador del modelo de "la ciudad de los 15 minutos".

La propuesta de Moreno plantea que cada habitante pueda acceder, en un máximo de 15 minutos a pie o en bicicleta, a los servicios esenciales de la vida urbana: vivienda, trabajo, comercio, salud, educación y ocio. El objetivo es reducir los desplazamientos y fortalecer la vida de proximidad.

"Estamos trabajando en el concepto de la ciudad de cercanía", confirmó Buteler. "Estamos trabajando en el concepto de la ciudad de cercanía", confirmó Buteler.

Y aclaró que no se trata de una idea en etapa de estudio: ya se expresa en decisiones concretas de gestión. El código de planeamiento urbano fue modificado con una proyección de 30 años. "Nos queda una modificación más, que podría darse en los próximos meses", anticipó.

ECP ASFALTO (14) La planificación y ejecución de obras viales, son la centralidad del modelo de crecimiento que busca Buteler para los cipoleños. Estefania Petrella

Obras que construyen cercanía

El plan tiene correlato directo en el territorio. A fines de junio se licitará la última etapa de asfalto del año, con la que Cipolletti superará las 600 cuadras pavimentadas. Ese número no es solo una cifra: buena parte de esas cuadras responden a la lógica de conectividad del transporte público, un componente clave para que el modelo de proximidad funcione.

En simultáneo, continúa la planificación del Parque Central y está próximo el inicio de una obra de colector cloacal. "Pensamos en nuevas centralidades, nuevos corredores comerciales, en darle servicios cercanos a los vecinos", resumió el intendente.

Dos experiencias distintas —una misión energética en Texas y un encuentro con uno de los urbanistas más influyentes del mundo— confluyen en una misma dirección: una Cipolletti que planifique su crecimiento antes de que el crecimiento la supere.