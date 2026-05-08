Cipolletti inaugura derivadores e iluminación vial en la Circunvalación y Ruta Chica

La obra vial promete mejorar el tránsito en uno de los accesos más utilizados de la ciudad. También se realizará la licitación pública para la iluminación de la Ruta 22 hasta el Puente 83, un reclamo histórico.

La iniciativa ejecutada por la Municipalidad de Cipolletti junto al Gobierno de la Provincia de Río Negro, implica una inversión de más de 1.600 millones de pesos.

Este lunes 11 de mayo se llevará adelante la inauguración de una importante obra de ordenamiento vial que transformará el tránsito urbano en el sector norte de Cipolletti. Se trata de la apertura de la obra de Intersecciones Canalizadas en la Circunvalación y la Ruta Provincial N°65 . El proyecto ejecutado por Vialidad Rionegrina, beneficiará a los vecinos de Cipolletti, Fernández Oro y Allen que cada día transitan las calles de la ciudad.

La iniciativa ejecutada por la Municipalidad de Cipolletti junto al Gobierno de la Provincia de Río Negro , implica una inversión de más de 1.600 millones de pesos . Las tareas serán llevadas adelante por Vialidad Rionegrina. El acto de inauguración se realizará a las 20:30 horas en la intersección de Circunvalación y Ruta 65.

Durante el acto, además se realizará la firma de convenio de la obra de iluminación complementaria a la Ruta Chica, en el tramo comprendido de Mosconi al Puente 83 , se trata de un reclamo histórico de la comunidad , debido a la falta de visibilidad en el sector que conecta con Fernández Oro , sobretodo en los meses de invierno. La licitación Pública N°11/26 se realizará el próximo 2 de junio a las 10 en el noveno piso del edificio municipal ubicado sobre Yrigoyen 379.

La obra de alumbrado público tendrá un presupuesto oficial de $464.910.000 con el plazo de obra de 135 días de corrido. Desde la municipalidad destacaron que el objetivo será reforzar la visibilidad nocturna y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones que utilizan diariamente ese corredor vial, fundamentalmente por su conexión con las principales ciudades de Fernández Oro y Allen.

Entre las obras se contempla una rotonda en el cruce de Ruta Chica y Perón. Se trata de uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Las nuevas intersecciones canalizadas fueron diseñadas para derivar el tránsito proveniente de la Ruta Provincial 65 hacia la circulación interna de Cipolletti, Circunvalación o el acceso directo a la Ruta Nacional 22. El esquema incorpora además un sistema de semaforización inteligente de cuatro tiempos, con tres carriles hacia el oeste y cuatro hacia el este.

La infraestructura también contempla la incorporación de un carril adicional de giro a la izquierda desde calle Salto y la vinculación hacia el norte con el proyecto de la avenida urbana J. D. Perón. En paralelo, se desarrolló una segunda intersección en el cruce ferroviario a la altura de Mosconi, donde se implementó una configuración no semaforizada diseñada para el tránsito liviano.

La infraestructura incorporó cordones cuneta, banquinas pavimentadas, defensas metálicas y señalización horizontal y vertical. Desde el municipio destacaron que esta intervención transformará el tránsito urbano para acompañar el crecimiento de Cipolletti y mejorar la conectividad en uno de los ingresos más transitados del Alto Valle.

Tareas en Ruta Chica Se ejecutaron tareas para la instalación de columnas y luminaria en la ciclovía de Ruta Chica.

Entre las tareas ejecutadas se incluyó el ensanchamiento de la calzada, ampliación de alcantarillas, adecuación de veredas y eliminación de antiguos semáforos para reemplazarlos por dispositivos modernos con accesibilidad peatonal.

También se llevó adelante la reubicación de postes de hormigón, metálicos y de madera, instalación de alumbrado público, construcción de isletas separadoras de tránsito, cordones cunetas, banquinas pavimentadas, defensas metálicas, así como señalización horizontal y vertical.

La obra de derivadores de la Circunvalación y Ruta Chica representan una intervención que promete mejorar el tránsito en uno de los accesos más utilizados de la localidad.