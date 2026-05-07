Una pesadilla: maniataron a un matrimonio de abuelos y huyeron en su camioneta

Cuatro delincuentes armados redujeron a dos ancianos, robaron dinero y huyeron en su camioneta. El vehículo apareció abandonado horas después.

El impactante robo se registró el martes por la noche. Foto: Archivo.

Un violento asalto a un matrimonio de adultos mayores encendió las alarmas en la región y genera preocupación por el nivel de violencia del hecho.

El episodio ocurrió el martes por la noche , cuando al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda y sorprendieron a las víctimas mientras estaban en su casa.

Según la investigación, los ladrones dañaron un ventanal para ingresar a la propiedad y, una vez adentro, redujeron a los septuagenarios .

Bajo amenazas con armas de fuego, los maniataron con alambres y los dejaron inmovilizados en una habitación mientras recorrían la vivienda.

Los atacantes actuaron con los rostros cubiertos y guantes, lo que complica su identificación.

Se llevaron todo y huyeron en la camioneta

Los delincuentes robaron dinero en efectivo, tarjetas de crédito, celulares y pertenencias personales.

Para escapar, utilizaron una camioneta Toyota Hilux perteneciente a las víctimas, en la que se dieron a la fuga tras concretar el golpe.

El vehículo apareció abandonado

Horas después, el rodado fue hallado sin ocupantes a varios kilómetros del lugar del hecho, lo que refuerza la hipótesis de una fuga organizada.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir el recorrido de los sospechosos tras el robo.

Investigación en marcha

La Policía de Río Negro trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para identificar a los autores del asalto.

Se analizan cámaras de seguridad de la zona y de viviendas cercanas, en busca de pistas que permitan dar con la banda.

El violento episodio, ocurrido en Bariloche, vuelve a poner el foco en la inseguridad en la región y genera inquietud en ciudades de Río Negro.

Le robaron la guitarra y celulares a un profesor tras golpearlo

Días atrás, otro grave hecho de inseguridad se registró en Bariloche. Durante la madrugada, un profesor de música fue brutalmente agredido mientras esperaba el colectivo. Los delincuentes le sustrajeron sus pertenencias personales tras golpearlo.

Según informó la Policía de Río Negro, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Elordi y Anasagasti, en una zona transitada de la ciudad. Allí, la víctima fue interceptada por dos delincuentes que actuaron con violencia: lo golpearon para reducirlo y le sustrajeron su instrumento y otros elementos personales.

Entre los objetos robados se encontraban teléfonos celulares y una guitarra con su respectivo estuche, un elemento de alto valor tanto económico como simbólico para el docente, cuando fue sorprendido por los atacantes.

El hecho fue advertido a través del Centro de Monitoreo, que dio aviso inmediato a la Policía tras detectar la situación. A partir de ese alerta, efectivos de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo en la zona para dar con los autores.

Los sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron rápidamente individualizados por una patrulla en la intersección de Padre Guillelmo y Sarmiento. Allí, los uniformados lograron interceptarlos y proceder a su detención.