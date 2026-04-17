El robo que indigna a la región y la impotencia de una madre que desafió al ladrón en las redes sociales

Video. El conocido delincuente actuó con total impunidad en el robo y quedó escrachado por las cámaras. La mujer, sin movilidad para su hijita, explotó.

Una captura del video en el que se ve al ladrón de la bici cometiendo el robo.

Gran indignación causó en la comunidad de Cinco Saltos y la región entera el robo de una bicicleta en una vivienda familiar que fue captado por las cámaras de seguridad y no tardó en hacerse viral.

Lo que más impotencia generó fue la impunidad con la que actuó el delincuente , quien pese a sus desplazamientos torpes y los estruendosos ruidos ocasionados, igualmente pudo concretar el ilícito y darse a la fuga.

Se tratan, según los lugareños, de un conocido delincuente de la ciudad que se llevó su único medio de transporte y movilidad que la dueña de casa compartía con su hijita, a la que solía trasladar en la sillita de atrás.

De acuerdo a la información proporcionada por las fuentes, el repudiable suceso ocurrió días pasados en una vivienda de Cinco Saltos. El hampón primero destrozó el portón del frente para ingresar y acto seguido se llevó la bici como si nada.

Indignante robo Cipolletti

"Estoy super triste ya que no estoy trabajando y no voy a poder comprar una bici así en estos momentos", dijo muy angustiada Silvina, la damnificada.

La vecina al parecer sabría la identidad del ladrón, quien ya tendría varios antecedentes contra la propiedad en esa localidad.

"Guido, rata de m… devolveme la bicicleta", imploró, llena de bronca y valentía, Silvina en su muro de Facebook tras el indignante hecho.

La BMA recuperó motos robabas en Cipolletti

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti volvió a desplegar controles en distintos barrios y logró resultados concretos: en pocas horas recuperó dos motocicletas con pedido de secuestro vigente.

El primer procedimiento ocurrió en la intersección de O’Higgins y Mengelle, donde los efectivos identificaron a un hombre que circulaba en una moto 110cc.

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado en diciembre de 2025 en la Comisaría 1° de Neuquén.

De inmediato intervino la Comisaría 4ª, que trasladó tanto al conductor como al vehículo, quedando a disposición de la Fiscalía.

Segundo golpe: otra moto con pedido

Horas más tarde, en Reconquista y Esmeralda, los efectivos identificaron a dos personas que se movilizaban en otra motocicleta 110cc.

Tras el control, confirmaron que también tenía pedido de secuestro, en este caso por un hurto denunciado en febrero de 2025 en la Unidad 43° de Cinco Saltos. Ambas personas fueron trasladadas junto al rodado, que quedó secuestrado, mientras avanzan las actuaciones bajo la órbita de la Fiscalía en turno.

Desde la Policía destacaron que estos resultados forman parte de los operativos preventivos que la BMA realiza de manera constante en la ciudad.

El objetivo es claro: detectar vehículos con irregularidades y prevenir delitos en la vía pública.