Bariloche: empleado de una verdulería enfrentó a un ladrón armado con una escoba

Un delincuente armado entró a una verdulería en búsqueda de la recaudación, pero no estaba preparado para la reacción del empleado.

La Policía de Bariloche fue alertada, pero no pudo encontrar al ladrón.

Enorme sorpresa fue la que se llevó un delincuente que ingresó confiado a una verdulería de Bariloche para sustraer la recaudación, portando un arma de fuego, y fue enfrentado por un empleado que se defendió con un palo de escoba.

Según el relato del trabajador del comercio , ubicado en calle Pasaje Gutiérrez, en la zona sur de la ciudad turística. El sujeto ingresó cuando el local estaba sin clientes y el movimiento en la calle era mínimo.

Al atravesar el umbral, caminó hacia la caja donde el único empleado que atendía la verdulería se percató de que algo no estaba bien. El malviviente extrajo un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas y apuntó al trabajador, quien rápido de reflejos tomó una escoba y decidió enfrentarlo.

Al parecer el delincuente no estaba preparado para ser resistido y no tuvo más opción que escapar rápido del lugar.

El hombre de la escoba llamó a la Policía y contó lo que había sucedido. Aportó los datos del delincuente aunque los uniformados no pudieron encontrarlo. “Se fue corriendo”, contó el trabajador a los investigadores que tomaron intervención en el hecho.

El hecho fue catalogado como robo en grado de tentativa, ya que no alcanzó a sustraer elementos.

La Policía recorrió las inmediaciones pero no pudo dar con el sospechoso.