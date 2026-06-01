Liga Confluencia: la terrible trompada a un pibe de 17 años que quedó registrada en imágenes

Fue en un partido de la zona campeonato entre Deportivo Huergo y Argentinos del Norte.

El agresor fue denunciado penalmente, por lo que las consecuencias podrían exceder lo deportivo. Foto: Gentileza.

Otra vez la violencia vuelve a ganar la escena en la Liga Confluencia . Como había pasado entre las hinchas de Deportivo Roca y Argentinos del Norte , el fin de semana anterior, esta vez fue dentro de la cancha y con un jugador del carcelero agredido .

Ocurrió en el encuentro de primera división entre Deportivo Huergo y Argentinos en cancha del albiverde. La visita se impuso por 3 a 1 con goles de Juan Vera, Simón Meliqueo y Brian Acosta.

Pero lamentablemente, el hecho de mayor impacto del partido no fue el resultado futbolístico, sino que se dio por una agresión .

Transcurría el segundo tiempo cuando el pibe Maicol Cañete fue agredido por Tomás Ñancufil de forma flagrante. La pelota no estaba en disputa y los árbitros estaban mirando hacia otro lado.

La trompada fue evidente y a diferencia de otros casos quedó registrada en imágenes, que horas más tarde compartiría la mamá del agredido en Facebook y se viralizarían rápidamente.

En su posteo, Samira Cañete explicó que ella estaba en su casa cuando recibió la noticia de que su hijo, de 17 años, había sido trasladado al hospital de Huergo.

El relato de la mamá de Maicol fue respaldado por las fotos, donde se ve Ñancufil pegándole de atrás a su rival cuando no pasaba nada a su alrededor.

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La consecuencia fue que la pérdida de conocimiento y obligó a que el agredido fuera asistido por personal médico.

Además, en el posteo, Samira cuenta que antes del golpe a traición hubo un codazo del mismo agresor en el otro parietal.

Los profesionales de la salud que atendieron a Maicol le hicieron estudios por los golpes y le recomendaron hacer reposo y descansar, aunque no durmiendo más de lo normal para evitar problemas.

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Las fotos fueron tomadas por personal que colabora en la prensa del club Argentinos del Norte.

El árbitro, Pedro Mareco, le mostró tarjeta roja a Ñancufil, de 32 años, al constatar la gravedad de la agresión.

A partir de las consecuencias que tuvo esta agresión, se supo que este mismo jugador ya había tenido cruces con compañeros de Cañete y habría intentado agredirlos.

Denuncia penal y antecedentes

El agresor fue denunciado penalmente, por lo que las consecuencias podrían exceder lo deportivo. Según pudo averiguar LM Cipolletti, no es la primera vez que este jugador de Huergo agrede sin pelota o de manera malintencionada a sus rivales, ya sea pibes o de experiencia en primera.

En los comentarios de la misma publicación que se viralizó, se mencionan otros casos como el de un joven del Club Cipolletti agredido en el partido disputado en el cancha del albinegro.

Además, trascendió que podría haber presentaciones de los clubes donde se desempeñan los agredidos ante la Liga para que no juegue más en primera.

Por otra parte, el equipo arbitral, encabezado por Mareco, también fue agredido a la salida de la cancha. Simpatizantes de Deportivo Huergo increparon a los jueces, los insultaron y les arrojaron piedras al vehículo en el que se retiraron del estadio albiverde.