"Este equipo está creciendo": Facundo Crespo y la confianza de Cipo tras ganarle al líder

El arquero fue una de las figuras en la victoria del último fin de semana y ya palpita el duelo ante San Martin en Mendoza.

Cipo volvió a sonreír en La Visera después de dos derrotas consecutivas y una fecha libre. El Albinegro venció 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto, el puntero de la zona 3 del Federal A , en un partido trabajado, intenso y con mucho oficio para sostener la ventaja. En esa premisa, el arquero Facundo Crespo volvió a ser clave.

“Sabíamos que teníamos que dar la cara y dejar los tres puntos. El último partido, contra Juventud fue injusto el resultado por eso también se hablaba mucho quizá. Fueron dos derrotas seguidas y la fecha libre”, expresó el "1" a LM Cipolletti .

El conjunto cordobés no dejó de buscar e insistió en el complemento para revertir la situación, pero volvió a aparecer la figura de Crespo. El arquero respondió cada vez que el equipo lo necesitó con atajadas espectaculares y sostuvo un triunfo clave para recuperar confianza y volver a meterse en el lote de arriba del Federal A: “Por suerte pudimos dejar los tres puntos y trabajar más tranquilos en lo que va ser el viaje a Mendoza”.

Más allá de algunos altibajos, Facu entiende que el equipo atraviesa una etapa positiva y que todavía tiene margen para seguir evolucionando. “Dentro de lo que se esperaba, vamos muy bien. Obvio que vamos a tener estos partidos donde uno no le encuentra la vuelta, que nos va a costar como lo fue Costa Brava, donde dejamos pasar dos puntos importantes”, analizó.

ON - Futbol Cipolletti vs Atenas (21) Omar Novoa

El arquero remarcó además que el equipo fue creciendo con el correr de las fechas y destacó la consolidación de varios jugadores dentro de la estructura titular. “Es un equipo que está creciendo, es la realidad. Se han visto mejorías y hemos ganado jugadores confiables, quizá en Rincón que fue muy importante. Es un equipo en crecimiento, y esto es de acá para arriba”, expresó.

Esa mejora también tiene relación con el grupo que se armó durante la temporada. En un torneo duro y desgastante como el Federal A, Crespo considera que el vestuario es una de las fortalezas del plantel en consonancia con muchos de sus compañeros. “Hay un muy buen grupo, nos llevamos bien entre todos y entre todos los puestos también. Hemos formado un plantel muy bueno, dentro de la cancha también, se ha trabajado mucho en todo lo que va del torneo”, aseguró.

Facundo Crespo, un referente de Cipo

Con el paso de los años, él se transformó en una pieza importante para el hincha albinegro y para los distintos planteles que han pasado. Sus actuaciones sostuvieron más de una vez al equipo y su regularidad le permitió ganarse el respeto de La Visera. “Han pasado varios años y uno se acostumbra a como es la gente y como es el hincha. Obviamente tiene que ver mucho con los resultados. En mi caso he sido muy regular a lo largo del tiempo y es lo que me posiciona bien y se me respeta bastante”, asintió.

Futbol cipolletti Facundo Crespo (1) Claudio Espinoza

La entrega ante Atenas y el duelo especial que viene

El partido frente a Atenas exigió un esfuerzo extra desde lo físico y lo táctico. Cipo debió sostener la ventaja ante un rival complejo, que dominó por momentos el juego en el complemento. “Hay veces que uno no le encuentra la vuelta a los partidos por la forma de los rivales. En este partido sabíamos que Atenas era un equipo bien trabajado y se notaba mucho. Hay que acoplarse y se vio que hubo mucha entrega, más de lo normal, pero por lo general pasa por la mitad de la cancha”, mencionó.

Ahora el Albinegro viajará a Mendoza para enfrentar a Atlético Club San Martín, donde habrá un duelo especial el próximo domingo. Ricardo Dichiara, ex Cipoletti y hoy delantero del Chacarero, buscará revancha luego del penal que el arquero le atajó en La Visera durante la primera rueda. “Buscarla seguro, ojalá que no la encuentre, pero tengo la mejor con Richi. Nos llevábamos muy bien, íbamos juntos a los entrenamientos pero no le deseamos lo mejor para este partido”, dijo entre risas.

Cipolletti recuperó el triunfo, volvió a hacerse fuerte en casa y encontró una vez más la seguridad desde el arco. Con Crespo como garantía y un plantel que busca consolidarse, el Albinegro partirá a tierras mendocinas el próximo viernes pasadas las 21.