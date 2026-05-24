Cipo metió, sufrió y le ganó al líder en La Visera

Comenzó la segunda vuelta de la fase regular en la zona 3 del Federal A y el albinegro superó a Atenas de Río Cuarto.

Luego de tener fecha libre, Cipo volvió a la acción recibiendo a Atenas de Río Cuarto . El líder de la zona 3 del Federal A cayó 1 a 0 en La Visera con el equipo que dirige Fabián Enríquez.

El gol de Federico Acevedo , de cabeza en el primer tiempo, fue el único de la tarde, en un partido donde el albinegro se tuvo que exigir al máximo para volver a la victoria.

El encuentro fue intenso, pero siempre fue Cipo el que intentó buscar el arco rival con mayor decisión. Maxi López y Martín Peralta habían tenido sus chances para el local, aunque ninguna resultó riesgosa para Franco Pérez.

Luego de esos intentos, llegando a los 23', llegó la apertura del marcador.

Tras una gran jugada colectiva por izquierda de Gonzalo Lucero, Maxi López y Nehuén García, el centro del "3" fue a la cabeza de Federico Acevedo y el "9" facturó cambiándole el palo al arquero.

Al puntero le costó hacer pie y recién pudo llegar al arco rival por errores ajenos cerca del descanso. García entregó mal hacia atrás, Yago Piro se quedó en la marca y Quiroga se fue mano a mano con Crespo. Sin embargo, el jugador de la visita definió al cuerpo y el arquero de Cipo evitó el empate.

Ya en el complemento, Atenas tomó el dominio de las acciones. Lejos de ser una tromba, intentó sumar méritos para llegar a la igualdad.

cipo atenas omar novoa

Sobre los 20', Crespo tapó una pelota impresionante al ingresado Morales. Un centro desde la derecha encontró al delantero llegando solo entre el punto del penal y el área chica, pero su remate se encontró con una atajada soberbia del "1" albinegro.

La única aproximación del local fue una definición incómoda de Acevedo, que intervino mucho menos que en la etapa inicial.

Emiliano Gómez, otro que saltó desde el banco, generó desequilibrio para Atenas encarando desde la punta al medio, pero no tuvo precisión para resolver los ataques.

Con mucho sacrificio, esfuerzo y ante el puntero, Cipo pudo concretar un triunfo tan trabajado como necesario para quedarse con tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación.

cipo atenas omar novoa (3)

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Fernando Pettinerolli, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maxi López; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: F. Enríquez.

Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla y Valentín Ducco; Ignacio Castro, Luciano Gutiérrez, Facundo Quiroga y Marcos Rivadero; Martín Vera y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Gol: PT 23 Acevedo (C)

Cambios: PT 8 P. Oballes por Mainero (A). ST, al inicio, Ezequiel Morales por Gutiérrez (A), 16’ F. Schiavoni por Ducco y E. Gómez por Vera (A), 22 Sergio Ranquehue por Pettinerolli (C), 27 Brandon Obregón por Lucero (C), 31’ S. Jeldres y A. Domínguez por Peralta y Acevedo (C), 37 Juan Barrera por Quiroga (C).

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: La Visera

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Cómo quedó la tabla

El comienzo de la segunda vuelta en el Federal A tuvo dos partidos por día en la zona 3.

El sábado, Juventud Unida Universitario de San Luis y San Martín de Mendoza igualaron 1 a 1. Lautaro Lucero abrió la cuenta para el local y Ricardo Dichiara lo empató para la visita.

Argentino de Monte Maíz superó 1 a 0 con el tanto de Ramiro Lasserre para subirse al segundo escalón de la tabla.

En la mañana del domingo, FADEP de Mendoza le ganó 2 a 0 a Costa Brava de General Pico y se alejó del fondo.

Deportivo Rincón tuvo fecha libre y en la próxima será local de FADEP, mientras que Cipo visitará a San Martín de Mendoza.