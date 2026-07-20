Dolor en Cipolletti: murió un querido vecino que dejó una huella imborrable en el mundo del rally

Tenía 65 años y era muy querido entre los fierreros de la región. Su fallecimiento generó una profunda tristeza y una catarata de mensajes de despedida.

El deceso se conoció este lunes y sus restos son velados este lunes desde el mediodía y hasta las 21 en la Funeraria Don Bosco de Cipolletti. Fotos: Gentileza (Miguel Parra).

La comunidad de Cipolletti atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Claudio Urra , un vecino muy querido y reconocido por su trayectoria dentro del automovilismo regional.

Con 65 años, Urra fue durante décadas una figura muy respetada entre los amantes del rally . Su experiencia como mecánico y navegante lo convirtió en un nombre de referencia dentro del ambiente fierrero, donde supo construir amistades y ganarse el cariño de varias generaciones.

La noticia fue confirmada con profundo pesar por su hija, Florencia Urra , mientras que el referente del automovilismo local Matías Aman también expresó su dolor por la pérdida.

"Urrita corrió muchos años con el Chimango Gentille y su deceso nos duele mucho", manifestó Aman al recordar a quien compartió innumerables momentos dentro del rally.

Los restos de Claudio Urra son velados este lunes desde el mediodía y hasta las 21 en la Funeraria Don Bosco de Cipolletti, donde familiares, amigos y vecinos se acercan para darle el último adiós.

Un referente muy querido entre los fierreros

Más allá de sus logros en el automovilismo, quienes lo conocieron coinciden en destacar su calidad humana. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida apenas se conoció la noticia.

"Un tipazo, mis condolencias a su familia", escribió un vecino.

"Maestro de navegantes en el Rally, pero por sobre todas las cosas, un tipazo. No es casual que te hayas ido el Día del Amigo, Urrita", expresó otro de los emotivos mensajes.

También hubo quienes remarcaron su espíritu solidario: "Un tipazo Urrita. Un solidario total. Que descanse en paz. Abrazo grande a la familia".

Una despedida que conmueve a Cipolletti

La partida de Claudio Urra enluta no solo al ambiente del rally regional, sino también a toda la comunidad cipoleña, donde era ampliamente reconocido por su humildad, su pasión por los fierros y el afecto que supo cosechar a lo largo de los años.

Familiares, amigos y referentes del automovilismo continúan despidiéndolo con mensajes cargados de cariño y agradecimiento, recordándolo como una persona que dejó una huella imborrable dentro y fuera de las competencias.