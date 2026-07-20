Buscan intensamente a un joven de 25 años que desapareció en Alto Valle: piden ayuda urgente

Nicolás Antonio Astroza fue visto por última vez el domingo por la noche. La Policía difundió su búsqueda y solicita colaboración de toda la comunidad.

El joven fue visto por última vez el domingo 19 de julio de 2026, alrededor de las 20 horas. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Nicolás Antonio Astroza , un joven de 25 años que desapareció en General Roca y es intensamente buscado desde las últimas horas.

Según la información oficial, fue visto por última vez el domingo 19 de julio de 2026 , alrededor de las 20 , y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

De acuerdo con la descripción difundida por la fuerza policial, Nicolás Antonio Astroza presenta las siguientes características:

Tiene 25 años .

Es de nacionalidad argentina.

Mide aproximadamente 1,60 metros .

Pesa alrededor de 70 kilos .

Es de contextura delgada.

Tiene tez trigueña.

Cabello negro y ojos marrones.

Como seña particular, presenta faltante de piezas dentarias.

Al momento de ausentarse vestía una campera con capucha, pantalón claro y zapatillas azules.

La Policía pidió colaboración a la comunidad

Desde la Policía de Río Negro solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Comisaría 31° de General Roca, se acerque a la unidad policial más cercana o llame al 911.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser importante para avanzar en la búsqueda.

Cómo aportar información

Quienes tengan información sobre Nicolás Antonio Astroza pueden comunicarse a través de las siguientes vías:

911 Emergencias .

Comisaría 31° de General Roca .

Cualquier dependencia policial de Río Negro.

La investigación continúa y la difusión de su imagen busca ampliar las posibilidades de obtener información que permita encontrarlo lo antes posible.