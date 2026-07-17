El Alto Valle se prepara para la segunda edición de Is Flow, el festival de hip hop más esperado

Cipolletti será sede de la segunda edición de '' Is Flow ''. El evento tendrá clases con referentes nacionales, batallas de baile, shows y jornadas abiertas a toda la comunidad. Las entradas ya están a la venta.

La cultura urbana se prepara para su gran fiesta en el Alto Valle . Este sábado 25 y domingo 26 de julio, el Complejo Cultural Cipolletti será escenario de '' Is Flow Vol. 2 '', el festival de hip hop que repite formato tras una primera edición que ya se convirtió en referencia regional, con más de 100 bailarines y aficionados en 2025.

El proyecto nació de la mano de Fran Escobal , referente de la danza urbana en la región con más de diez años de trayectoria. En diálogo con LM Cipolletti , contó que la idea de crear Is Flow surgió después de pasar largos años viajando a otras provincias para poder participar de este tipo de encuentros. "Nace desde la necesidad de generar espacios de formación y encuentro en la ciudad de Cipolletti", explicó y agregó: "En el sur hay muchísimo talento que muchas veces no tiene dónde mostrarse".

El festival, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti, Cultura Río Negro, marcas internacionales y comercios locales, tendrá dos jornadas con propuestas diferentes. El sábado 25 estará dedicado a la formación, con tres clases de una hora y media a cargo de Monti ( Buenos Aires ), especialista en Hip Hop Foundation; Ailu Suárez ( Mar del Plata ), en Litefeet; y Vicky Branda ( San Martín de los Andes ), en Hip Hop Coreográfico . La jornada continuará con un conversatorio abierto junto a los referentes invitados y cerrará con una Jam para todos los asistentes.

El domingo 26, en tanto, será el turno de las batallas de baile improvisadas y los shows, en una propuesta abierta tanto para quienes quieran competir como para el público que se acerque a disfrutar del espectáculo. El jurado estará compuesto por los artistas invitados junto a referentes de Cipolletti, Neuquén y General Roca. La convocatoria para participar de las batallas permanecerá abierta hasta el mismo día del evento.

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Las entradas para el público tienen un valor promocional de $3.500 hasta el sábado 25, y de $5.000 en puerta durante la jornada del domingo. Toda la información sobre inscripciones, horarios y actividades puede consultarse en el Instagram del festival, @is.flow_.

Un joven emprendedor y distinguido

Además, semanas atrás Escobal recibió una distinción de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro por su trabajo en la promoción de la cultura urbana. "Muchas veces el trabajo que hacemos dentro del Hip Hop no recibe un reconocimiento formal, por eso que llegue desde la provincia fue un gran mimo al corazón", expresó la organizadora, quien además dicta clases de baile hace seis años en Cipolletti, Neuquén, Fernández Oro y General Roca.

"La competencia siempre es una excusa para algo más grande: encontrarnos, compartir, seguir aprendiendo entre todos y continuar profesionalizando una cultura que todavía tiene mucho camino por recorrer", cerró Escobal, en sintonía con el lema del festival: crear, fluir y mutar.