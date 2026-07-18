El Club Cipolletti lanza la Red de Comercios Amigos: de qué se trata

La institución firmó un convenio estratégico con las cámaras de comercio de Cipolletti y Fernández Oro. Una red que une al hincha, al club y al comercio de barrio.

El Club Cipolletti presentó su Red de Comercios Amigos, un programa de beneficios para los socios.

El Club Cipolletti concretó la firma de un convenio junto a las Cámaras de Comercio de Cipolletti y Fernández Oro para dar inicio a la Red de Comercios Amigos del Club Cipolletti, una propuesta orientada a generar beneficios exclusivos para los socios de la institución.

La iniciativa contempla descuentos y promociones en comercios adheridos de ambas ciudades. El acto se desarrolló en las oficinas del club y contó con la participación de representantes de las tres instituciones involucradas en el proyecto.

Durante el encuentro se presentaron los alcances de la Red de Comercios Amigos y se anunció la convocatoria formal para que comercios de Cipolletti y Fernández Oro se sumen a la propuesta en los próximos días.

Desde la institución remarcaron que la iniciativa apunta a generar un beneficio directo para los socios, al tiempo que promueve el consumo en los comercios locales a través de una red de colaboración entre las entidades participantes.

La mirada del club: "Otra promesa cumplida"

Luca Mancini, presidente del Club Cipolletti, sostuvo que la firma representa un paso más en el compromiso de la institución con su gente. "Es otra promesa cumplida, de devolverle al socio y a la socia un poco de tanto acompañamiento que nos dan mes a mes", señaló.

El dirigente agregó que el objetivo es que la identificación con el club trascienda lo deportivo. "La idea es que el socio se sienta identificado no solo en la disciplina, sino también en el comercio del barrio, del vecino de siempre", explicó Mancini.

El sector comercial celebra el impacto en las ventas

José Luis Bunter, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, calificó la iniciativa como "extremadamente beneficiosa" tanto para el sector comercial como para los socios del club, en un contexto de caída generalizada en las ventas.

"El comerciante necesita generar un impacto de descuento, y quién mejor que trasladar ese beneficio a los cipoleños y a los socios del club", afirmó Bunter. Según precisó, casi 4.000 asociados podrán traccionar directamente el consumo en Cipolletti y Fernández Oro.

Los descuentos serán para los socios del club y podrán utilizarlos en comercios adheridos. Estefania Petrella

Dos ciudades hermanadas, un mismo beneficio

Sergio Aguilera, miembro de la Cámara de Comercio de Fernández Oro, destacó la importancia del convenio para comerciantes, profesionales, industriales y productores de esa localidad, en medio de la difícil situación económica que atraviesa todo el Alto Valle.

"Desde el Club Cipolletti salió esta propuesta y adhirió la Cámara de Comercio de Cipolletti, y lógicamente nosotros también, porque somos dos ciudades hermanadas", expresó Aguilera. Remarcó que no siempre queda claro dónde termina una ciudad y dónde empieza la otra.

El dirigente concluyó que el carácter mutuo del beneficio resulta central tanto para los comercios adheridos como para los socios del club.

La Red de Comercios Amigos quedará formalmente habilitada una vez cerrada la convocatoria a comercios. A partir de allí, el club anunciará a sus socios los nuevos beneficios que podrán obtener en los comercios de la ciudad.