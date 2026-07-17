Final del Mundial 2026: cambio de horario para supermercados de Cipolletti

Las cadenas de supermercados de Cipolletti modificarán sus horarios por la final del Mundial. Conocé cómo será la atención este domingo.

La expectativa por la final del Mundial 2026 que disputará la Selección Argentina frente a España tendrá un impacto directo en la actividad comercial de Cipolletti . Ante la trascendencia del partido, las cadenas de supermercados adaptarán su funcionamiento a través de un horario similar al que rige en la víspera de Nochebuena y Año Nuevo .

El objetivo principal de esta medida es garantizar que los empleados del sector puedan retirarse a tiempo para seguir el encuentro futbolístico.

En Cipolletti , la mayoría de los supermercados no abre los domingos. Por este motivo, quienes tengan la necesidad de realizar compras de último momento deberán tener en cuenta estos cambios especiales para planificar su jornada y evitar inconvenientes, ya que las opciones serán incluso menos de las habituales.

Los comercios ya alteraron sus horarios en partidos previos, como en la semifinal frente a Inglaterra, que terminaron en festejos multitudinarios.

Por otro lado, los comercios de cercanía no experimentarán modificaciones en su dinámica habitual, debido a que permanecerán cerrados como ocurre regularmente los domingos en la localidad.

Horario del domingo en los supermercados

El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti, Luis Torres, explicó que el gremio llevó adelante conversaciones con las principales cadenas de supermercados con el fin de acordar una jornada laboral reducida.

Según informó el referente gremial, La Anónima fue la primera empresa en responder de manera favorable a la propuesta de la organización de trabajadores. El establecimiento atenderá al público de 8 a 15 el domingo, permitiendo la salida anticipada de su personal.

"Solicitamos la posibilidad de hacer un horario especial y La Anónima respondió que atenderá de 8 de la mañana a las 15", señaló Torres de forma oficial sobre el cierre de las negociaciones.